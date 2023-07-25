Sahil Güvenlik, Florida kıyısında denize atlayan gemi yolcusunu arıyor - Son Dakika
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Sahil Güvenlik, Florida kıyısında denize atlayan gemi yolcusunu arıyor

25.07.2023 10:40

30 yaşındaki bir kişi, Pazar günü Carnival Elation gemisinden denize atladı. Sahil Güvenlik yetkilileri tarafından aranan kişi, Melbourne, Florida'nın yaklaşık 95 mil doğusunda denize atladı. Carnival, güvenlik görüntülerini inceledikten sonra adamın atladığı sonucuna vardı. Bu olay, iki ay içinde Florida kıyısında bir Carnival cruise gemisinden denize atlayan ikinci kişi olmuştur.

Sahil Güvenlik, Florida kıyısında denize atlayan gemi yolcusunu arıyor

30 yaşındaki kişi, Pazar günü Carnival Elation gemisinden denize atladı.

Sahil Güvenlik yetkililerine göre, bir Carnival cruise gemisinden denize atlayan bir adam aranıyor.

30 yaşındaki kişi, Pazar sabahı Carnival Elation'un Bahamas'a yapılan bir kruvaziyinin ardından Jacksonville'e doğru seyrederken, Melbourne, Florida'nın yaklaşık 95 mil doğusundayken denize atladı. Bu bilgiye göre, Sahil Güvenlik ve Carnival Cruise Line'a göre yolcu, arkadaşı onu bulamayınca Pazar öğleden sonra gemi mürettebatına kayıp olarak bildirildi.

Carnival, güvenlik görüntülerini inceledikten sonra adamın atladığı sonucuna vardı.

Carnival, "misafirin ailesine destek sağlıyoruz" dedi ve "düşüncelerimiz onlarla ve misafirle" dedi.

Bu olay, iki ay içinde bir kişinin Florida kıyısında bir Carnival cruise gemisinden denize atladığı ikinci olaydır. Bir Virginia'lı 35 yaşındaki adamın Mayıs ayının sonlarında Jacksonville'nin yaklaşık 186 mil doğusundaki Carnival Magic'den düştüğü görünüyor. Sahil Güvenlik Haziran ayının başlarında başarısızlıkla sonuçlanan bir aramayı sonlandırdı.

Sahil Güvenlik, Florida kıyısında denize atlayan gemi yolcusunu arıyor
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