Şam\'da Sivil Araca El Bombası Atıldı

SURİYE'nin başkenti Şam'da sivil araca bir kişinin el bombası atması sonucu patlama yaşandığı bildirildi.
Suriye basını, başkent Şam'ın kırsalındaki Seyyide Zeyneb bölgesinde bir kişinin sivil araca el bombası attığını duyurdu. El bombanın patlaması sonucu bir sivilin yaralandığı belirtildi. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
