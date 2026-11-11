Sana'da Yemen Petrol Şirketi binası ve gaz dolum tesisi hava saldırısında vuruldu - Son Dakika
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Sana'da Yemen Petrol Şirketi binası ve gaz dolum tesisi hava saldırısında vuruldu

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Sana\'da Yemen Petrol Şirketi binası ve gaz dolum tesisi hava saldırısında vuruldu
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Sana'da petrol şirketi binası ve gaz dolum tesisi vuruldu; evler ve 13 tanker zarar gördü. Husiler, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte 109 hava ve füze saldırısı düzenlendiğini öne sürdü; Beni Haşiş'teki önceki saldırılarda 44 kişi öldü, 40 kişi yaralandı, bilgiler doğrulanamadı.

(ANKARA) - Yemen'in başkenti Sana'da Yemen Petrol Şirketi'nin binası ile bir gaz dolum tesisinde patlamalar meydana geldi. Husiler, saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini öne sürerek, son 24 saatte başkent Sana ve üç vilayete toplam 109 hava ve füze saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı. Husilere bağlı sağlık yetkilileri, Sana'nın doğusundaki Beni Haşiş bölgesine yönelik önceki saldırılarda 44 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yemen'in başkenti Sana'da petrol ve doğal gaz tesislerini hedef alan saldırıların ardından şiddetli patlamalar meydana geldi. Yemen medyasına konuşan yerel kaynaklara göre, Sana'nın merkezindeki 60. Cadde üzerinde bulunan Yemen Petrol Şirketi binası ile kentin kuzeyindeki El-Mefzer gaz dolum tesisi hava saldırılarının hedefi oldu.

Yemen Petrol Şirketi binasının çevresindeki çok sayıda evde hasar meydana gelirken, gaz dolum tesisindeki 13 tankerin ve evsel gaz dolum platformunun zarar gördüğü bildirildi. Husilere bağlı haber ajansı, saldırıların Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

HUSİLER: "SON 24 SAATTE 109 HAVA VE FÜZE SALDIRISI DÜZENLENDİ"

Husilerin askeri sözcüsü, son 24 saat içerisinde Suudi Arabistan tarafından toplam 109 hava ve füze saldırısı gerçekleştirildiğini ileri sürdü. Saldırıların başkent Sana ile Suudi Arabistan sınırındaki Marib, El-Cevf ve Saada vilayetlerini hedef aldığı belirtildi.

Husilere bağlı yetkililer, saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını iddia etti. Ayrıca Saada vilayetinin Katabir ve Saada ilçelerine Suudi Arabistan'ın Necran ve Cizan bölgelerinden ağır topçu atışları yapıldığı öne sürüldü. Sınır bölgelerindeki yerleşim yerlerinin hedef alındığı belirtildi.

BENİ HAŞİŞ BÖLGESİNDE 44 KİŞİ ÖLDÜ, 40 KİŞİ YARALANDI

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı, Sana'nın doğusundaki Beni Haşiş bölgesine yönelik önceki saldırılarda saldırılarda 21'i çocuk, 10'u kadın olmak üzere 44 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin yaralandığını duyurdu.

Hayatını kaybedenler için Sana'daki El-Sebin Meydanı'nda geniş katılımlı bir cenaze töreni düzenlenmesinin planlandığı bildirildi. Husiler saldırılardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tutarken, can kaybı ve saldırıların sorumluluğuna ilişkin açıklamalar bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

Kaynak: ANKA
Suudi ArabistanGüvenlikPolitikaYemenDünyaSon Dakika

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