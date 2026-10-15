SANA'ya göre Reyhanlı sanığı Mihraç Ural, Banyas suçlamasıyla sınırda yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SANA'ya göre Reyhanlı sanığı Mihraç Ural, Banyas suçlamasıyla sınırda yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SANA\'ya göre Reyhanlı sanığı Mihraç Ural, Banyas suçlamasıyla sınırda yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SANA, Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ural'ın sınırdan kaçmaya çalışırken Suriye istihbaratınca yakalandığını duyurdu. Ajansa göre Ali Kiyali adıyla da bilinen Ural, 52 kişinin öldüğü saldırının sanıkları arasında ve Banyas katliamının başlıca sorumlusu olmakla suçlanıyor.

(ANKARA) - Suriye resmi haber ajansı SANA, Türkiye'de 2013'te 52 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının sanıkları arasında yer alan ve Suriye'deki 2013 Banyas katliamının başlıca sorumlusu olmakla suçlanan Mihraç Ural'ın sınırdan kaçmaya çalışırken yakalandığını duyurdu.

SANA'nın haberine göre; Suriye Genel İstihbarat Servisi, Ali Kiyali adıyla da bilinen Ural'ı sınırdan kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı. Ajans, Ural'ın Suriye'deki iç savaş sırasında Beşar Esad yönetimine bağlı güçlerin yanında yer alan silahlı bir milis grubu kurduğunu ve bu grubun farklı bölgelerde sivillere yönelik katliamlara karıştığını bildirdi.

SANA, bunların arasında Banyas'taki el-Beyda ve Ras el-Nabaa katliamlarının da bulunduğunu belirtti. Ajansın Suriye İnsan Hakları Ağı'na (SNHR) dayandırdığı verilere göre, el-Beyda'da 36'sı çocuk ve 28'i kadın olmak üzere 264 sivil, Ras el-Nabaa'da ise 56'sı çocuk ve 43'ü kadın olmak üzere 195 sivil öldürüldü.

REYHANLI SALDIRISININ SANIKLARI ARASINDA

Ural aynı zamanda, 11 Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen ve 52 kişinin hayatını kaybettiği çifte bombalı saldırının sanıkları arasında yer alıyor.

Suriye güvenlik güçleri, 4 Ekim'de de Ural'ın yardımcısı Cemal Trablusi'yi yakalamıştı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Trablusi'nin Ural'ın liderliğindeki ve "Suriye Direnişi" ismiyle bilinen milis grubunda yer aldığını ve Esad yönetimine bağlı güçlerle birlikte Banyas ve el-Beyda'daki saldırılara katıldığını açıklamıştı.

Kaynak: ANKA
Reyhanlı Saldırısıİnsan HaklarıMihraç UralSuriyeGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Dünyaca ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş Dünyaca ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı’nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor HGS’de ödeme sistemi değişti Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! HGS'de ödeme sistemi değişti
Dünyanın en yavaş penaltısını denedi Sonunda olanlar oldu Dünyanın en yavaş penaltısını denedi! Sonunda olanlar oldu
15:26
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
15:16
İstanbul Valiliği’nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
15:08
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
15:05
Üsküdar Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin zincirleme kazada yaralandı
Üsküdar Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin zincirleme kazada yaralandı
14:51
Görüntü Türkiye’den Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
14:40
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 15:35:12. #.0.3#
SON DAKİKA: SANA'ya göre Reyhanlı sanığı Mihraç Ural, Banyas suçlamasıyla sınırda yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei