Sanchez, ABD ara seçimlerini nefrete ve iklim inkarcılığına karşı oy olarak niteledi - Son Dakika
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Sanchez, ABD ara seçimlerini nefrete ve iklim inkarcılığına karşı oy olarak niteledi

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Sanchez, ABD ara seçimlerini nefrete ve iklim inkarcılığına karşı oy olarak niteledi
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD'deki ara seçimlerde Amerikan toplumunun yoksullaştırıcı politikalara, nefrete ve iklim inkarcılığına karşı oy kullandığını söyledi. Sanchez, Brezilya ve ABD'de yaşanan değişimin yakında İspanya'da da olacağını savundu.

(ANKARA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD'de yapılan ara seçimlerde Demokratların elde ettiği kazanımları değerlendirerek, Amerikan toplumunun yoksullaştırıcı politikalara, nefrete, erkek egemenliğine, iklim inkarcılığına ve elitlerin ayrıcalıklarına karşı oy kullandığını söyledi. Sanchez, benzer bir değişimin İspanya'da da yaşanacağını savundu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD'deki ara seçim sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan toplumunun yoksullaştırıcı politikalara, nefrete, erkek egemenliğine, iklim inkarcılığına ve elitlerin ayrıcalıklarına karşı oy kullandığını söyledi. Sanchez, benzer bir değişimin İspanya'da da yaşanacağını savundu.

İspanya Başbakanı "Dün Amerikan toplumu yalnızca yoksullaştıran politikalara karşı oy kullandı. Nefrete karşı. Erkek egemenliğine karşı. İklim inkarcılığına ve elitlerin ayrıcalıklarına karşı" ifadelerini kullandı. Brezilya'daki siyasi gelişmelere de atıfta bulunan Sanchez, "Brezilya'da oldu. Şimdi de ABD'de gerçekleşti. Yakında İspanya'da da olacak" dedi.

Sanchez, İspanya'daki ana muhalefetteki Halk Partisi'nin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo ile aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal'ı da hedef alarak, "Feijoo ve Abascal'ın üzerine çıkmaya çalıştığı aşırı sağ dalga artık büyümüyor, dağılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA
Amerika Birleşik DevletleriBrezilyaPolitikaİspanyaDünyaSon Dakika

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