ÇİN'in kuzeyindeki Şandong eyaletindeki kimya fabrikasında büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.
Çin'in Şandong eyaletine bağlı Veyfang şehrindeki sanayi sitesindeki bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi. Böcek ilacı ve ilaç sektöründe kullanılan kimyasalların üretildiği fabrikada 500'den fazla işçinin çalıştığı belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Şandong'da Kimya Fabrikasında Patlama - Son Dakika
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