Eski Fransa cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eşi Carla Bruni-Sarkozy, dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'nin 2007'de Fransa'daki seçim kampanyasına usulsüz şekilde mali destek sağladığı iddialarıyla ilgili gelecek yıl yargılanacak.Suçlamaların merkezinde, Sarkozy'nin suçlanabileceği delillere sahip olduğunu söyleyen kilit bir tanığın ifadesini geri çekmesi var.Sarkozy ve Bruni suçlamaları reddediyor.Sarkozy, Eylül 2025'te aynı davada beş yıl hapis cezasına çarptırılmış ve hapse giren ilk Fransız eski cumhurbaşkanı olmuştu. Ancak sadece 20 gün hapis yattı. Eski cumhurbaşkanı dava boyunca hakkındaki suçlamaları her zaman reddetti.Başvurduğu temyiz kararının da önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.2007'den beri neler oldu?Sarkozy, 2012'deki seçimle iktidarı kaybetmesinden bu yana farklı soruşturmalarla karşı karşıya kaldı.Şubat 2024'te, 2012'deki seçim kampanyasında fazla para harcamak ve bunu örtmek için bir halkla ilişkiler şirketi kurmaktan suçlu bulundu. Altı ayı ertelenen bir yıllık hapis cezası alan Sarkozy, kararı temyize götürdü.2021'de, 2015'te bir yargıca rüşvet vermeye çalışmaktan suçlu bulundu ve üç yıl hapis cezası aldı, iki yılı ertelendi. Paris'teki temyiz mahkemesi Sarkozy'nin hapse girmek yerine evde elektronik kelepçe kullanarak cezasını tamamlamasına izin verdi.Yeni dava, Libyalı iş insanı Ziad Takieddine'nin yazılı kanıtı olduğu yönündeki iddiasına dayanıyor. Bu iddiaya göre, Sarkozy'nin 2007 seçim kampanyası Trablus tarafından "bol miktarda" finanse edildi ve ödemeler o cumhurbaşkanı olduktan sonra da devam etti.Geçen yıl hayatını kaybeden Takieddine, 2020'de verdiği bir röportajda suçlamalarını geri çekmişti.O dönemde Sarkozy'nin "gerçek nihayet ortaya çıkıyor" dediği söyleniyordu.Ancak yetkililer bu geri çekilmeyi "samimiyetsiz" buldu.Fransız medyasına göre, iddia edilen faillerin operasyon için kullandığı takma ad olan "Sarko'yu Kurtar" dosyası hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.Eski devlet başkanı ile eski süper model ve şarkıcı olan eşi Carla Bruni, şimdi "organize bir grubun parçası olarak dolandırıcılık yapmak için suç ortaklığı kurmak ve tanıkların ifadelerini etkilemekle ilgili çalıntı malları kabul etmek" suçlamalarıyla karşı karşı. Her ikisi de bu suçlamaları reddediyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .