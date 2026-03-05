Savaş hemen bitmiyor! Verdikleri tarih de talepleri de akılalmaz - Son Dakika
Savaş hemen bitmiyor! Verdikleri tarih de talepleri de akılalmaz

Savaş hemen bitmiyor! Verdikleri tarih de talepleri de akılalmaz
05.03.2026 18:43
ABD merkezli Politico, İran savaşıyla ilgili endişelendirecek bir iddiayı gündeme getirdi. Habere göre, CENTCOM, Pentagon'a İran operasyonlarını desteklemek için en az 100 gün destek vermesi amacıyla Tampa'daki MacDill Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki karargahına daha fazla askeri istihbarat subayı atanması talebinde bulundu.

Politico'nun haberine göre, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı operasyonları desteklemek amacıyla en az 100 gün, muhtemelen Eylül ayına kadar, Florida, Tampa'daki MacDill Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki karargahına daha fazla askeri istihbarat subayı atanması için Pentagon'a talepte bulundu.

"100 GÜN DESTEK VERECEK İSTİHBARAT SUBAYI" TALEBİ

ABD merkezli Politico dergisinin haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran operasyonlarına destek sağlamak amacıyla Pentagon'dan acil istihbarat personeli takviyesi talep etti. Florida'daki MacDill Hava Kuvvetleri Üssü'ne en az 100 gün süreyle görevlendirilmesi istenen bu yeni subayların, hedef belirleme ve operasyonel analiz süreçlerinde aktif rol alacağı belirtiliyor.

İRAN SAVAŞININ UZAMA İHTİMALİ ARTIYOR

Bu gelişme, Washington yönetiminin daha önce operasyonun birkaç hafta içinde biteceğine dair açıklamalarıyla çelişerek savaşın aylarca sürebileceği endişesini artırdı. Uzmanlar, 100 günlük bu planlamanın ABD'nin bölgede uzun vadeli bir çatışma döngüsüne hazırlandığının ve İran'ın misilleme kapasitesinin beklenenden daha dirençli olduğunun bir göstergesi olduğunu savunuyor.

BEYAZ SARAY, KARA OPERASYONUNA KAPIYI KAPATMAMIŞTI

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, İran'a ilişkin gündemi değerlendirmişti.

Leavitt, Amerikan askerlerinin İran'a ayak basıp basmayacağı konusunda "Şu anda bu operasyon planının bir parçası değil ancak ben, Başkan adına herhangi bir askeri seçeneği asla ortadan kaldırmayacağım, Başkan da bunu yapmaz." diyerek, bu seçeneğin mümkün olduğunu ima etmişti.

Hiçbir ABD başkanının askeri seçeneklerini sınırlandırmak istemeyeceğini ve bu konuda kendisini bağlamayacağını belirten Leavitt, bu konuda her ihtimalin mümkün olduğunu dile getirmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • bilgin pay bilgin pay:
    bu savaş abd için 2. Vietnam olacak kaybedecek gibi gözüküyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
