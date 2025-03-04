Filipinler medyasında yer alan haberlere göre, tatbikat kapsamında FA-50 tipi savaş uçakları Cebu kentinden havalandı.
Uçakların hedeflenen bölgeye ulaşmasından önce bir tanesi ile iletişim koptu. Diğer uçakların kayıp uçakla temas kurma denemeleri ise başarısızlıkla sonuçlandı.
Hava kuvvetlerinden yapılan açıklamada, tatbikat sırasında kaybolan uçak ve mürettebatının bulunması için arama çalışması başlatıldığı ifade edildi.
Son Dakika › Dünya › Savaş uçağı tatbikat sırasında kayboldu - Son Dakika
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