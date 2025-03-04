Savaş uçağı tatbikat sırasında kayboldu - Son Dakika
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Dünya

Savaş uçağı tatbikat sırasında kayboldu

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Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait FA-50 tipi savaş uçağı, tatbikat sırasında kayboldu. Kayıp uçak ve mürettebatının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

04.03.2025 12:47  Güncelleme: 13:01
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Filipinler medyasında yer alan haberlere göre, tatbikat kapsamında FA-50 tipi savaş uçakları Cebu kentinden havalandı.

Uçakların hedeflenen bölgeye ulaşmasından önce bir tanesi ile iletişim koptu. Diğer uçakların kayıp uçakla temas kurma denemeleri ise başarısızlıkla sonuçlandı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Hava kuvvetlerinden yapılan açıklamada, tatbikat sırasında kaybolan uçak ve mürettebatının bulunması için arama çalışması başlatıldığı ifade edildi.

Savaş uçağı tatbikat sırasında kayboldu
Kaynak: DHA

Filipinler, Güvenlik, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Savaş uçağı tatbikat sırasında kayboldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Gayet normal bizim oğlanda evde oyuncaklarını kaybediyor sonra geri buluyor ufacık ev tabi kolay bulunuyor ama koskoca ülke içinde elektronik sistemler bulunan teknoloji harikası uçak nasıl bulunur bilemiyorum... 9 3 Yanıtla
  • Mert kursun :
    birine satmışlardır fazla aramayın 7 0 Yanıtla
  • Asya Türkgücü:
    Biraz tur atmak istemiştir. Ne var ki bundan. ???????????????????????? 2 0 Yanıtla
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