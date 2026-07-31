Savaşta bir ilk! Rusya, ABD'li şirkete ait dron fabrikasını vurdu - Son Dakika
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Savaşta bir ilk! Rusya, ABD'li şirkete ait dron fabrikasını vurdu

Savaşta bir ilk! Rusya, ABD\'li şirkete ait dron fabrikasını vurdu
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Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği balistik füze saldırısında, ABD merkezli Terminal Autonomy şirketine ait bir dron fabrikası imha edildi. Bu olay, savaşın başından bu yana Ukrayna topraklarında doğrudan bir Amerikan şirketinin hedef alındığı ilk saldırı olarak kayıtlara geçti.

Rusya'nın Kiev'e düzenlediği balistik füze saldırısında, Terminal Autonomy şirketine ait drone fabrikası vuruldu.

Rusya'nın cuma günü gerçekleştirdiği saldırının hedefi olan fabrikanın, ABD'nin Delaware eyaletinde kayıtlı Terminal Autonomy şirketine ait olduğu ortaya çıktı. İngiliz The Guardian gazetesinin şirket kaynaklarına dayandırdığı habere göre tesis, Rusya'nın sinyal bozucu sistemlerine karşı dayanıklı, hassas yönlendirme sistemlerine sahip uzun menzilli saldırı dronları üretiyordu. Tesiste, Ukrayna ordusunun aktif olarak kullandığı AQ-400 Scythe ve AQ-100 Bayonet tipi gezici mühimmat modellerinin üretimi yapılıyordu.

RUS RESMİ HABER AJANSI DOĞRULADI

Saldırıya ilişkin ilk bilgiler pazar günü Rusya'nın resmi haber ajansı TASS tarafından Rusya Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılarak kamuoyuna duyuruldu. TASS haberinde şirketin doğrudan ABD mülkiyetinde olduğu açıkça belirtilmese de, tesiste Ukraynalı ve Amerikalı uzmanların birlikte çalıştığı ve söz konusu dron modellerinin üretildiği bilgisi doğrulandı.

Balistik füze saldırısının ardından Terminal Autonomy şirketi ve Ukrayna Savunma Bakanlığı henüz resmi bir açıklama yapmazken, şirket hakkında bilgi sahibi kaynaklar olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

"PATRIOT ÜRETİM TESİSLERİ DE HEDEF ALINABİLİR"

ABD'li eski üst düzey istihbarat yetkilisi Anthony Vinci, yaşanan bu kritik gelişmeyi değerlendirerek, Rusya'nın hedef alırken üretim tesisinin kime ait olduğuna bakmadığını vurguladı. Vinci, konuya ilişkin uyarısında şu ifadelere yer verdi:

"Ruslar üretim tesisinin sahibinin kim olduğuna bakmaz. Hedef hedeftir. Eğer Patriot füzeleri ya da herhangi bir Amerikan sistemi Ukrayna'da üretilirse, Rusların bu üretim tesislerini hiç tereddüt etmeden hedef alacağını düşünüyorum."

Vinci'nin bu sözleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Patriot hava savunma füzelerini kendi bünyesinde üretmesine izin verilebileceği yönündeki açıklamasının ardından daha da dikkat çekici bir hale geldi.

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Son Dakika Dünya Savaşta bir ilk! Rusya, ABD'li şirkete ait dron fabrikasını vurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Avci Murat Avci:
    ne işi var orada. 1 0 Yanıtla
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