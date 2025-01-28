ŞARKICI ve oyuncu Selena Gomez, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik politikalarına tepki göstererek ağladığı görüntüleri paylaştı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik sınır politikalarını açıklamasının ardından tepki göstererek ağladığı görüntüleri paylaştı. Gomez açıklamasında, "Bu olanlara inanmak çok zor. Tüm halkım tehdit altında, elimden bir şey gelmemesi beni kahrediyor" ifadelerini kullandı.
Meksika kökenli olan Gomez, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.
Son Dakika › Dünya › Selena Gomez, Trump'ın Göçmen Politikalarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?