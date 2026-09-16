Şeybani ile Rubio yaptırımlar ve bölgesel güvenliği telefonda görüştü - Son Dakika
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Şeybani ile Rubio yaptırımlar ve bölgesel güvenliği telefonda görüştü

Şeybani ile Rubio yaptırımlar ve bölgesel güvenliği telefonda görüştü
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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, telefon görüşmesinde ikili ilişkileri, bölgesel güvenlik konularını ve yaptırımların kaldırılması sürecini ele aldı.

SURİYE Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkileri, bölgesel güvenlik konularını, yaptırımların kaldırılması sürecini ve iş birliğinin artırılmasını ele aldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, ilişkilerde yakalanan olumlu ivme çerçevesinde iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ve bölgesel güvenlik meselelerinin değerlendirildiği bildirildi.

Bakan Şeybani görüşmede, ABD'nin Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldırmaya yönelik adımlarından duyulan memnuniyeti dile getirdi. Şeybani, alınan bu siyasi kararın ekonomi ve bankacılık sektörlerine pratik ve somut bir şekilde yansımasını sağlamak amacıyla, gerekli teknik ve yürütme adımlarının tamamlanması için taraflar arasındaki koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladı. Görüşmede ayrıca Suriye'nin istikrar ve ekonomik büyüme süreçlerinin desteklenmeye devam edilmesi konusunda mutabakata varıldığı kaydedildi.

Görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ele alınırken, Suriye'nin siyasi ve ekonomik kulvarlarda bölgesel istikrarı destekleme yolunda üstlendiği role dikkat çekildi. Ortak çıkarlara hizmet etmek, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla iki taraf arasında ortak ilgi alanına giren konularda istişare ve koordinasyonun sürdürülmesinin öneminin altının çizildiği aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise Bakan Rubio'nun Suriye'deki tüm azınlık gruplarının süregelen entegrasyonunun önemini vurguladığı belirtildi. Rubio'nun ayrıca Suriye'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile kaydettiği ilerlemeyi takdirle karşıladığı bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Şeybani ile Rubio yaptırımlar ve bölgesel güvenliği telefonda görüştü - Son Dakika

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