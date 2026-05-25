Şi Cinping ve Vucic Pekin\'de Bir Araya Geldi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bugün başkent Pekin'deki Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Büyük Halk Toplantı Sarayı'nın kuzey büyük salonunda Vucic için karşılama töreni düzenlendi. Vucic'in, Şi'nin daveti üzerine gerçekleştirdiği Çin ziyaretinin, 28 Mayıs'a kadar devam edeceği bildirildi.