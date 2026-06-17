Sibel Kekilli Frankfurt'ta Göç ve Kimlik Üzerine Konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sibel Kekilli Frankfurt'ta Göç ve Kimlik Üzerine Konuştu

17.06.2026 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sibel Kekilli, Frankfurt Türk Film Festivali'nde göç ve ayrımcılık hakkında düşüncelerini paylaştı.

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT) - Frankfurt Türk Film Festivali'nde Onur Ödülü alan oyuncu Sibel Kekilli, "Kendimi Alman gibi hissediyorum ama aynı zamanda bir Türk'üm" diyerek göç, kimlik ve ayrımcılık üzerine dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Alman Film Müzesi'nde gerçekleştirilen ve sinema eleştirmeni ile Filmfest München Yeni Alman Sineması Eş Programcısı Urs Spörri'nin moderatörlüğünü yaptığı söyleşide konuşan Kekilli, güçlü kadın karakterleri canlandırmasıyla ilgili bir soruya, "Aslında ben bu rolleri özellikle aramıyorum. Bu tarz roller beni bir şekilde buluyor diyebilirim" yanıtını verdi.

Fatih Akın'ın yönettiği ve uluslararası başarı elde eden "Duvara Karşı" filmi üzerinden göç hikayelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kekilli, bu tür öykülerin her zaman ilgisini çektiğini belirterek, "Göç hikayeleri her zaman ilgimi çekiyor. Ama maalesef her zaman iyi hikayeler çıkmıyor. Ben Almanya'da doğdum, kendimi Alman gibi hissediyorum ama aynı zamanda da ben bir Türk'üm dedi.

Göçmenlerin yaşadığı sorunların yalnızca Türkiye ve Almanya ile sınırlı olmadığını ifade eden Kekilli, ayrımcılığın farklı ülkelerden gelen insanlara da yöneldiğini söyledi. "İnsanlar isimlere takılıyor ama bir insanın adının Ali ya da Ayşe olması önemli değil. Ayrımcılık sadece Türklere karşı değil, başka ülke insanlarına karşı da yapılıyor. Bu çok üzücü" diye konuştu.

Kekilli, "Duvara Karşı" ve "Eve Dönüş" filmlerindeki performansına ilişkin soruları da yanıtlayarak, "İki filmimi de çok seviyorum. Hepsi çok iyi yazılmış senaryolardı. Üzerinde çok çalıştık ve sanırım güzel de oldu" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü "Game of Thrones" dizisindeki deneyimlerini de paylaşan Kekilli, yaklaşık 50 oyuncu arasından seçildiğini belirterek, "Başlangıçta projenin bana göre olmadığını düşündüm. Ön yargılı olduğum bir iş çok güzel gelişti. Sadece fantastik bir yapım olmadığını gördüm. İlk etapta iki bölüm için anlaştığım projede daha sonra uzun süre yer aldım" dedi. Kekilli, söyleşi sonunda sinemaseverlerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: ANKA

Film Festivali, Sibel Kekilli, Kültür Sanat, Frankfurt, Magazin, Kültür, Sinema, Dünya, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sibel Kekilli Frankfurt'ta Göç ve Kimlik Üzerine Konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darıca’da denize giren kardeşlerden biri boğuldu Darıca'da denize giren kardeşlerden biri boğuldu
İsrail Güvenlik Kabinesi’nde İran’a saldırı tartışması İsrail Güvenlik Kabinesi'nde İran'a saldırı tartışması
İkinci yarıda tam 4 gol Fransa, Senegal’i yıldızlarıyla mağlup etti İkinci yarıda tam 4 gol! Fransa, Senegal'i yıldızlarıyla mağlup etti
Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Eşinin hastalığına çare ararken buldu Deva olmadığı dert yok Eşinin hastalığına çare ararken buldu! Deva olmadığı dert yok
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti

21:02
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
20:48
“Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı“ iddiası Soruşturma başlatıldı
"Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı" iddiası! Soruşturma başlatıldı
20:30
Dilan Polat’ın tüm hesaplarına erişim engeli
Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli
19:22
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız
18:10
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen “AP Türkiye raporu“ kabul edildi, Dışişleri’nden jet hızında tepki geldi
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen "AP Türkiye raporu" kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi
17:49
Maka odasında kol kola poz Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu’nu ağırladı
Maka odasında kol kola poz! Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu'nu ağırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 21:41:09. #7.12#
SON DAKİKA: Sibel Kekilli Frankfurt'ta Göç ve Kimlik Üzerine Konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.