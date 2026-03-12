Şili'de Jose Antonio Kast Göreve Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şili'de Jose Antonio Kast Göreve Başladı

Şili\'de Jose Antonio Kast Göreve Başladı
12.03.2026 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jose Antonio Kast, Şili Devlet Başkanlığı görevine yemin ederek başladı. Kamu güvenliği ve ekonomi önceliği.

ŞİLİ'de 14 Aralık 2025'te yapılan devlet başkanlığı seçimini ikinci turda kazanan Jose Antonio Kast, Ulusal Kongre'de yemin ederek 2026-2030 dönemi için göreve başladı.

Güney Amerika ülkesi Şili'de devlet başkanlığı devir teslim töreni gerçekleştirildi. Ulusal Kongre'de düzenlenen törende yemin eden 60 yaşındaki Jose Antonio Kast, görevi eski Devlet Başkanı Gabriel Boric'ten devraldı. Törende Kast'a devlet başkanlığı kuşağını, Şili Senatosu Başkanı Paulina Nunez takdim etti.

Yemin töreninde konuşan yeni Devlet Başkanı Kast, 'ulusun bağımsızlığını koruma' ve 'Anayasa ve yasalara uyma' sözü verdi. Kast'ın yeni görev süresi boyunca kamu güvenliği, düzensiz göç, ekonomik büyüme ve devlet reformları gibi başlıklarda çalışmalar yürüteceği belirtildi.

Daha önce 2017 ve 2021 yıllarında devlet başkanlığına aday olan ancak seçilemeyen Kast, 14 Aralık 2025'te yapılan seçimlerin ikinci turunda oyların yüzde 58'ini alarak seçimi ilk sırada tamamlamıştı. Kast'ın rakibi sol ittifakın adayı Jeannette Jara ise seçimi ikinci sırada bitirmişti.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Dünya, Kamu, Şili, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şili'de Jose Antonio Kast Göreve Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü
İran’dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni On binler akın etti İran'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni! On binler akın etti
Yoğum bakımda yatan İlber Ortaylı’dan haber var Ailesi konuştu Yoğum bakımda yatan İlber Ortaylı'dan haber var! Ailesi konuştu
Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet’e akın edecek Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Yolun sonu 4 ünlü telefon artık tarih oluyor Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’İran’’ sorusuna tek kelimelik yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''İran'' sorusuna tek kelimelik yanıt

10:43
Türkiye’nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
10:29
İBB davasında 4. gün Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu’ndan sert tepki
İBB davasında 4. gün! Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu'ndan sert tepki
10:22
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı Dubai’de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı! Dubai'de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
10:19
Halil Umut Meler’in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi’ni karıştırdı
Halil Umut Meler'in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi'ni karıştırdı
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
07:37
İran’ı vururken fark ettiler İsrail’in aklını alan Türkiye gerçeği
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 11:11:45. #7.12#
SON DAKİKA: Şili'de Jose Antonio Kast Göreve Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.