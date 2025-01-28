ŞİLİ'de, bir turist teknesinin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi kurtarıldı.
Güney Amerika ülkesi Şili'nin Osorno eyaletine bağlı Bahia Mansa koyunda bir turist teknenin kayalara çarparak, battığı bildirildi. Yetkililer, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin kurtarıldığını açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, tekneyi kullanan 34 yaşındaki kaptanın gözaltına alındığını kaydetti. Polis ise teknenin kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığını belirterek, motor arızasının kazaya yol açtığını bildirdi.
Son Dakika › Dünya › Şili'de Turist Teknesi Battı: 7 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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