Film gibi soygun kovalamacası! Hırsızlar çaldıkları paraları otoyola savurdu

Şili'nin başkenti Santiago'da mağaza soyan hırsızlar, çantalara doldurdukları paralarla kaçmaya çalıştı. Polis tarafından takip edilmeye başlayınca çaldıkları paradan kurtulmak istedi.

PARA DOLU ÇANTALARI YOLA ATTILAR

Hırsızlar, para dolu çantaları araçtan aşağı attı. Yaklaşık 200 bin Türk Lirası değerinde, 10 milyon Şili pesosu, otoyola savruldu. Paraların yola savrulduğu o anlar kameraya yansıdı.

POLİS PARALARI TOPLADI

Çalıntı paralar, polis tarafından toplandı. Daha önce de hırsızlığa karışan 6 soyguncu gözaltına alındı.