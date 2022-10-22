Film gibi soygun kovalamacası! Hırsızlar çaldıkları paraları otoyola savurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Film gibi soygun kovalamacası! Hırsızlar çaldıkları paraları otoyola savurdu

22.10.2022 16:51

Şili'nin başkenti Santiago'nun işlek caddesindeki mağazalardan birini soyan hırsızların polis kovalamacası sırasında çaldıkları milyonlarca Şili pesosunu otoyola saçtığı anlar kameralarca kaydedildi.

Şili'nin başkenti Santiago'da mağaza soyan hırsızlar, çantalara doldurdukları paralarla kaçmaya çalıştı. Polis tarafından takip edilmeye başlayınca çaldıkları paradan kurtulmak istedi.

PARA DOLU ÇANTALARI YOLA ATTILAR

Hırsızlar, para dolu çantaları araçtan aşağı attı. Yaklaşık 200 bin Türk Lirası değerinde, 10 milyon Şili pesosu, otoyola savruldu. Paraların yola savrulduğu o anlar kameraya yansıdı.

POLİS PARALARI TOPLADI

Çalıntı paralar, polis tarafından toplandı. Daha önce de hırsızlığa karışan 6 soyguncu gözaltına alındı.

YORUMLAR
500

Şili, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Film gibi soygun kovalamacası! Hırsızlar çaldıkları paraları otoyola savurdu - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Film gibi soygun kovalamacası! Hırsızlar çaldıkları paraları otoyola savurdu
16:46 İstanbul derbisinde gülen Fatih Karagümrük! Pirlo'nun öğrencileri, Ümraniyespor'u 3 golle geçerek üst üste ikinci galibiyetini aldı
15:59 Erling Haaland'ın menajerinden bomba iddia: 1 milyar sterline transfer olacak
15:50 Yasak aşkıyla düğün yapan kocasıyla yüzleşince çıldırdı! Esra Erol'un stüdyosu karıştı
15:32 Kahramanmaraş, 4.5 şiddetindeki depremle sarsıldı! Son birkaç gündeki üçüncü deprem oldu
14:55 17 yaşındaki Yiğit'in cansız bedeni evinde bulunmuştu! İşte Almanca öğretmeninin ilk ifadesi...
14:53 ABD Başkanı Biden skandallarına bir yenisini ekledi! Sunucu ne yapacağını şaşırdı
14:50 İYİ Parti'nin transferleri sürüyor! Partiye katılan eski AK Partili milletvekili Talip Kaban'ın rozetini Meral Akşener taktı
14:42 20 Nisan'da Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına düzenlenen terör saldırısının faillerinden Cebrail Gündoğdu yakalandı
14:40 32 yaşındaki Japon oyuncu, geçirdiği beyin ameliyatı sonrası hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2022 16:58:48. #1.11#
SON DAKİKA: Film gibi soygun kovalamacası! Hırsızlar çaldıkları paraları otoyola savurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement