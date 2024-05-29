Singapur Uçağı Türbülansa Girerek 1 Kişinin Ölümüne Yol Açtı - Son Dakika
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Singapur Uçağı Türbülansa Girerek 1 Kişinin Ölümüne Yol Açtı

Singapur Uçağı Türbülansa Girerek 1 Kişinin Ölümüne Yol Açtı

Singapur Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Ulaştırma Güvenliği Soruşturma Bürosu (TSIB), Londra'dan Singapur'a giden bir yolcu uçağının türbülansa girerek 54 metre irtifa kaybettiğini ve bir yolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Uzmanlar, uçağın yerçekimi kuvvetindeki hızlı değişimlerin yolcuların yaralanmasına neden olduğunu belirtti.

29.05.2024 13:46
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Türbülansa girerek 1 kişinin öldüğü Singapur uçağının, saniyeler içinde yaklaşık 54 metre (178 ft) irtifa kaybı yaşadığı açıklandı.

Singapur Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Ulaştırma Güvenliği Soruşturma Bürosu (TSIB), 21 Mayıs'ta Londra'dan Singapur'a giderken havada türbülansa giren ve bir yolcunun ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili ön soruşturma raporunu açıkladı. Uzmanlar raporda, Singapur Havayolları'na ait SQ321 sefer sayılı yolcu uçağının normal seyrederken 4.6 saniye içinde 54 metre (178 ft) irtifa kaybettiğini belirtti.

YERÇEKİMİ KUVVETİNDEKİ HIZLI DEĞİŞİMLER

Uçağın uçuş veri (FDR) ve kokpit ses kaydedicisini (CVR) inceleyen uzmanlar, raporda "Kaydedilen dikey ivme 0,6 saniye içinde +ve 1,35G'den negatif (-ve) 1,5G'ye düştüğü için uçak, yerçekimi kuvvetinde hızlı bir değişim yaşamıştır. Bu muhtemelen kemer takmamış yolcuların havalanmasına neden olmuştur. Dikey ivme 4 saniye içinde -ve 1,5G'den +ve 1,5G'ye değişmiştir. Bu durum muhtemelen havada bulunan yolcuların tekrar aşağı düşmesine neden olmuştur.

Yerçekimi kuvvetinde (G) 4.6 saniye boyunca meydana gelen hızlı değişimler 178 ft'lik (54 m) bir irtifa düşüşüyle sonuçlandı. Bu olaylar dizisi muhtemelen mürettebat ve yolcuların yaralanmasına neden olmuştur" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Singapur Uçağı Türbülansa Girerek 1 Kişinin Ölümüne Yol Açtı - Son Dakika

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