Sırbistan ve Kosova savaşın eşiğine geldi! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ordu ve polise "hazır ol" emri verdi

Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginlik sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bu gece itibarıyla ordu ve polise "hazır ol" emri verdi. Savunma Bakanı Milos Vucevic de Vucic'in, Sırbistan ordusuna "en yüksek savaş hazırlığında" olmaları talimatı verdiğini ifade ederek, bunun gereken durumda silahlı çatışma anlamına gelebileceğini belirtti.

"KSOOVA SÜREKLİ KENDİ BAŞINA HAREKET EDİYOR"

Paniğe yer olmadığını söyleyen Vucevic, "Ancak endişe için yer var. Belli ki sadece Sırbistan sorunların siyasi anlaşma ile çözüleceğine inanıyor. Karşı taraf (Kosova) sürekli olarak kendi başına hareket ediyor." dedi. İçişleri Bakanı Bratislav Gasic, Cumhurbaşkanı Vucic'in polislere de "hazır ol" emri verdiğini kaydederek, Kosova'daki Sırpların korunmasının hedeflendiğini aktardı.