Sırbistan ve Kosova savaşın eşiğine geldi! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ordu ve polise "hazır ol" emri verdi - Son Dakika
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Sırbistan ve Kosova savaşın eşiğine geldi! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ordu ve polise "hazır ol" emri verdi

27.12.2022 08:29

Sırbistan ve Kosova arasında bir süredir devam eden gerginlik, an itibariyle üst noktaya geldi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ordu ve polise "hazır ol" emri verdiği bildirildi.

Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginlik sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bu gece itibarıyla ordu ve polise "hazır ol" emri verdi. Savunma Bakanı Milos Vucevic de Vucic'in, Sırbistan ordusuna "en yüksek savaş hazırlığında" olmaları talimatı verdiğini ifade ederek, bunun gereken durumda silahlı çatışma anlamına gelebileceğini belirtti.

"KSOOVA SÜREKLİ KENDİ BAŞINA HAREKET EDİYOR"

Paniğe yer olmadığını söyleyen Vucevic, "Ancak endişe için yer var. Belli ki sadece Sırbistan sorunların siyasi anlaşma ile çözüleceğine inanıyor. Karşı taraf (Kosova) sürekli olarak kendi başına hareket ediyor." dedi. İçişleri Bakanı Bratislav Gasic, Cumhurbaşkanı Vucic'in polislere de "hazır ol" emri verdiğini kaydederek, Kosova'daki Sırpların korunmasının hedeflendiğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti. Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

AB, NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış; Sırbistan, KFOR'a Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu. Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor. Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad- Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.

Kaynak: AA
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Sırbistan, Kosova, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sırbistan ve Kosova savaşın eşiğine geldi! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ordu ve polise 'hazır ol' emri verdi - Son Dakika

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