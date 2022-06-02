Sivilleri hedef alan terör örgütünün menzilleri Suriye Milli Ordusu tarafından vuruldu - Son Dakika
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Sivilleri hedef alan terör örgütünün menzilleri Suriye Milli Ordusu tarafından vuruldu

02.06.2022 00:46

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki sivilleri hedef alması sonrası Suriye Milli Ordusu, bölgeye yakın alanda bulunan terör örgütlerine ait mevzileri havan ve top atışları vurdu.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki sivilleri hedef almış, ilçe merkezine yönelik saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.

HAVAN ATIŞLARI İLE VURULDU

Saldırının ardından Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Abyad yakınlarında bulunan terör örgütüne ait mevzileri havan ve top atışları vurdu.

"HER SALDIRIYA YANIT VERECEĞİZ"

SMO, terör örgütünün güvenli bölgelere yapılan her saldırıya güçlü şekilde yanıt verileceğini vurguladı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Sivilleri hedef alan terör örgütünün menzilleri Suriye Milli Ordusu tarafından vuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivilleri hedef alan terör örgütünün menzilleri Suriye Milli Ordusu tarafından vuruldu - Son Dakika
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