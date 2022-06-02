Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki sivilleri hedef almış, ilçe merkezine yönelik saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.
Saldırının ardından Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Abyad yakınlarında bulunan terör örgütüne ait mevzileri havan ve top atışları vurdu.
SMO, terör örgütünün güvenli bölgelere yapılan her saldırıya güçlü şekilde yanıt verileceğini vurguladı.
Son Dakika › Dünya › Sivilleri hedef alan terör örgütünün menzilleri Suriye Milli Ordusu tarafından vuruldu - Son Dakika