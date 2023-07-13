Şizofreni Hastası Adam Penisini Kesti - Son Dakika
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Şizofreni Hastası Adam Penisini Kesti

13.07.2023 14:39

Hindistan'da bir şizofreni hastası olan adam, kafasındaki seslerin etkisiyle penisini kesti. Cerrahlar, adamın yaşadığı olayın detaylarını paylaştı. Adam, ilaçlarını bıraktıktan sonra 16 saat sonra hastaneye başvurdu. Doktorlar, adamın skrotal derisinin penisin kökünden ayrıldığını belirtti. Bu olay, Klingsor sendromu olarak adlandırılan nadir bir fiziksel öz zarar biçimi olarak tanımlandı. Yeniden takma ameliyatı olan kişiler normal olarak idrar yapabilir ve bazı durumlarda ereksiyon elde edebilirler.

Bir şizofreni hastası adam, mutfak bıçağıyla penisini kesti ve daha sonra onu tuvalete attı. Hindistan'daki cerrahlar, ismi belirtilmeyen 52 yaşındaki adamın yaşadığı olayın korkunç ayrıntılarını bir tıp dergisinde paylaştı.

Olay Sonrası Hastaneye Gelişi ve Tedavisi

İlaçlarını bırakan adam penisini kestikten 16 saat sonra hastaneye gitti.Pune'dan olan adamın 'intihar niyeti yoktu'. Ancak, kafasındaki seslerin 'penisini kesmesi gerektiğini veya aksi takdirde ciddi sonuçlarla karşılaşacağını' söylediğini belirtti.

Klingsor Sendromu ve Ameliyat Sonrası Durumu

Bharati Vidyapeeth Tıp Fakültesi'ndeki doktorlar, adamın skrotal derisinin penisin kökünden ayrıldığını söyledi. Kendi kendine penis amputasyonu olan Klingsor sendromu, 'psikolojik anormalliklerden kaynaklanan nadir bir fiziksel öz zarar biçimi' olarak tanımlandı. Hastalar genellikle psikiyatrik bozukluklar, halüsinasyonlar veya uyuşturucu bağımlılığı çekerler. İyice korunan, erken sunulan ve yara çok kontamine olmayan veya harap olmayan penislerin yeniden takılabilmesi mümkündür. Başarılı bir yeniden takma ameliyatı olan kişiler normal olarak idrar yapabilir ve bazı durumlarda ereksiyon elde edebilirler.

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Son Dakika Dünya Şizofreni Hastası Adam Penisini Kesti - Son Dakika


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