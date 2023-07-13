Şizofreni Hastası Adam Penisini Kesti

Bir şizofreni hastası adam, mutfak bıçağıyla penisini kesti ve daha sonra onu tuvalete attı. Hindistan'daki cerrahlar, ismi belirtilmeyen 52 yaşındaki adamın yaşadığı olayın korkunç ayrıntılarını bir tıp dergisinde paylaştı.

Olay Sonrası Hastaneye Gelişi ve Tedavisi

İlaçlarını bırakan adam penisini kestikten 16 saat sonra hastaneye gitti.Pune'dan olan adamın 'intihar niyeti yoktu'. Ancak, kafasındaki seslerin 'penisini kesmesi gerektiğini veya aksi takdirde ciddi sonuçlarla karşılaşacağını' söylediğini belirtti.

Klingsor Sendromu ve Ameliyat Sonrası Durumu

Bharati Vidyapeeth Tıp Fakültesi'ndeki doktorlar, adamın skrotal derisinin penisin kökünden ayrıldığını söyledi. Kendi kendine penis amputasyonu olan Klingsor sendromu, 'psikolojik anormalliklerden kaynaklanan nadir bir fiziksel öz zarar biçimi' olarak tanımlandı. Hastalar genellikle psikiyatrik bozukluklar, halüsinasyonlar veya uyuşturucu bağımlılığı çekerler. İyice korunan, erken sunulan ve yara çok kontamine olmayan veya harap olmayan penislerin yeniden takılabilmesi mümkündür. Başarılı bir yeniden takma ameliyatı olan kişiler normal olarak idrar yapabilir ve bazı durumlarda ereksiyon elde edebilirler.