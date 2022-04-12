Skandal fotoğraf! İslam düşmanı Fransız aday Marine Le Pen ırkçılığını böyle ilan etti: Siyah kadına tek parmağıyla dokundu - Son Dakika

Fransa'nın Ulusal Birlik Partisi'nin (FN) lideri ırkçı Marine Le Pen, İslam ve Müslümanlar aleyhindeki skandal sözleri ile biliniyor. Le Pen bu kez ırkçılığı ile gündeme geldi. Katıldığı her programda İslam'a savaş açtığını söyleyen, ırkçılığı ve bölünmeyi destekleyen Le Pen, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta da bunu tescilledi.

Siyahi kadının fotoğraf çektirmek istemesi üzerine yan yana duran Le Pen, kadına dokunmamak için büyük çaba sarf etti. Parmaklarını geri çekip sadece elbisesine dokunan Le Pen, bu hareketiyle büyük tepki topladı.

İSLAM DÜŞMANI CUMHURBAŞKANI ADAYI: MARINE LE PEN

Marine Le Pen, katıldığı bir canlı yayında İslam'ın tüm çeşitlerine ve yayılışına savaş açtığını belirten Le Pen, "Devletin tüm imkanları İslam'a karşı seferber edilmeli, saldırılmalı ve yok edilmeli" demişti.