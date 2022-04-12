Skandal fotoğraf! İslam düşmanı Fransız aday Marine Le Pen ırkçılığını böyle ilan etti: Siyah kadına tek parmağıyla dokundu - Son Dakika
Üye Girişi

Skandal fotoğraf! İslam düşmanı Fransız aday Marine Le Pen ırkçılığını böyle ilan etti: Siyah kadına tek parmağıyla dokundu

12.04.2022 13:47
Skandal fotoğraf! İslam düşmanı Fransız aday Marine Le Pen ırkçılığını böyle ilan etti: Siyah kadına tek parmağıyla dokundu

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen, ırkçılığını sosyal medya hesabında kendisi ilan etti. Paylaştığı fotoğraftaki el ayrıntısı ise büyük tepki çekti.

Fransa'nın Ulusal Birlik Partisi'nin (FN) lideri ırkçı Marine Le Pen, İslam ve Müslümanlar aleyhindeki skandal sözleri ile biliniyor. Le Pen bu kez ırkçılığı ile gündeme geldi. Katıldığı her programda İslam'a savaş açtığını söyleyen, ırkçılığı ve bölünmeyi destekleyen Le Pen, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta da bunu tescilledi.

Siyahi kadının fotoğraf çektirmek istemesi üzerine yan yana duran Le Pen, kadına dokunmamak için büyük çaba sarf etti. Parmaklarını geri çekip sadece elbisesine dokunan Le Pen, bu hareketiyle büyük tepki topladı.

İSLAM DÜŞMANI CUMHURBAŞKANI ADAYI: MARINE LE PEN

Marine Le Pen, katıldığı bir canlı yayında İslam'ın tüm çeşitlerine ve yayılışına savaş açtığını belirten Le Pen, "Devletin tüm imkanları İslam'a karşı seferber edilmeli, saldırılmalı ve yok edilmeli" demişti.

YORUMLAR
500
Fransa seçimleri ne diyor? Fransa seçimleri ne diyor? Fransa'da İkinci Turdan Neler Bekleniyor? Fransa'da İkinci Turdan Neler Bekleniyor?

Marine Le Pen, Fransa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Skandal fotoğraf! İslam düşmanı Fransız aday Marine Le Pen ırkçılığını böyle ilan etti: Siyah kadına tek parmağıyla dokundu - Son Dakika


Son Dakika
14:06 Bircan Bali'nin şikayeti üzerine yargılanan Reynmen, beraat etti
14:01 İstanbul'un göbeğinde Libyalı şahıs kendisi gibi Libya uyruklu olan kadını İstanbul'da bıçakla gasp etti
13:58 "Sonbaharda seçim bekliyorum" diyen MetroPOLL'un sahibi Özer Sencar: Erdoğan seçimi kazanırsa Ekrem İmamoğlu'nu görevden alacak!
13:57 Karantinaya girmek istemedi, tekme tokat dayak yedi! Korona Şangay'da tekrar ortaya çıktı
13:47 Skandal fotoğraf! İslam düşmanı Fransız aday Marine Le Pen ırkçılığını böyle ilan etti: Siyah kadına tek parmağıyla dokundu
13:35 Mahkemeden emsal karar! Rüzgar enerjisi şirketi 150 kartalı öldürdüğü için 8 milyon dolar ödeme yapacak
13:20 MHP Lideri Bahçeli 'kalpsiz ve kapasitesiz' dediği Kılıçdaroğlu'na seslendi: Bizim adayımız belli, siz de çürük adayınızı açıklayın!
13:09 Zelenski ve eşi ayrı mı yaşıyor? First Lady Olena Zelenski ilk kez konuştu
13:02 Seyyar satıcılar zamana ayak uyduruyor! İşte yol kenarında IBAN ile yapılan karpuz satışı
12:59 İmamoğlu'nun "Uğur getireceğim" dediği kulüp Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala ligden düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 14:12:38. #1.11#
SON DAKİKA: Skandal fotoğraf! İslam düşmanı Fransız aday Marine Le Pen ırkçılığını böyle ilan etti: Siyah kadına tek parmağıyla dokundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement