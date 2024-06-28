Slovakya'da Tren ve Otobüs Çarpışması: En Az 6 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Slovakya'da Tren ve Otobüs Çarpışması: En Az 6 Ölü

Slovakya\'da Tren ve Otobüs Çarpışması: En Az 6 Ölü

Slovakya'da, Bratislava üzerinden Prag'dan Budapeşte'ye giden Çek Demiryolları'na ait uluslararası trenin otobüsle çarpışması sonucu en az altı kişinin öldü, beş kişi yaralandı. Kaza, başkent Bratislava'nın yaklaşık 80 kilometre doğusundaki Nove Zamky kasabası yakınlarında meydana geldi. Otobüs ve tren sürücüleri de yaralandı. Ölenlerin tamamının trenle çarpışan Arriva otobüsü yolcuları olduğu bildirildi. Arama kurtarma birimi sözcüsü Petra Klimesova, ölü sayısının artabileceğini söyledi. Yetkililer, olay sırasında trende yaklaşık 200, otobüste ise dokuz kişinin bulunduğunu söyledi.

28.06.2024 01:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Slovakya'da, Bratislava üzerinden Prag'dan Budapeşte'ye giden Çek Demiryolları'na ait uluslararası trenin otobüsle çarpışması sonucu en az altı kişinin öldü, beş kişi yaralandı.

Acil durum birimlerinin Facebook paylaşımına göre kaza, başkent Bratislava'nın yaklaşık 80 kilometre doğusundaki Nove Zamky kasabası yakınlarında meydana geldi.

Otobüs ve tren sürücüleri de yaralandı.

Ölenlerin tamamının trenle çarpışan Arriva otobüsü yolcuları olduğu bildirildi.

Arama kurtarma birimi sözcüsü Petra Klimesova, AFP'ye, ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Yetkililer, olay sırasında trende yaklaşık 200, otobüste ise dokuz kişinin bulunduğunu söyledi.

Arriva, otobüs şoförünün otuz yılı aşkın tecrübesi olduğunu söyledi.

BBC'nin doğrulayamadığı Slovak basınında çıkan haberlere göre, çarpışmanın yaşandığı geçitteki ışıklar ve bariyerler yakın zamanda meydana gelen fırtına nedeniyle kullanım dışı kalmıştı.

Çarpışma sırasında düzgün çalışıp çalışmadıkları henüz tespit edilemedi.

Slovak Demiryolları iddialarla ilgili yorumda bulunmadı.

Olay yerine gelen Slovak İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok, sosyal medyada "Biraz dikkatsizlik sonucu hayat saniyenin yüzde biri kadar bir sürede sonsuza kadar değişebilir" yazdı.

"Bu üzücü olay hepimize yollarda ve demiryolu geçişlerinde güvenliğe dikkat etmemiz gerektiğinin bir hatırlatıcısı olsun."

Yolculardan Katarina Molnarova, AFP'ye, Nove Zamky istasyonundan ayrılırken bir çarpışma hissettiğini ve duyduğunu söyledi. "Birkaç dakika sonra inmeyi başardık" dedi.

"Trenin ön kısmının alevler içinde olduğunu gördük" sözlerini ekledi. Çığlık ya da paniğe kapılma yaşanmadığını, yolcuların bagajlarını alıp yola yürüdüğünü sözlerine ifade etti.

Kaynak: BBC

Bratislava, Slovakya, Ulaşım, Acil Durum, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Slovakya'da Tren ve Otobüs Çarpışması: En Az 6 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
21:59 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
21:52 Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank’tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk
21:07 Bahçelievler’de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı
20:34 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 08:48:00. #1.11#
SON DAKİKA: Slovakya'da Tren ve Otobüs Çarpışması: En Az 6 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement