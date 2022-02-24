Son dakika: ABD Başkanı Biden: Rusya'nın küresel ekonominin parçası olmasını kısıtlayacağız - Son Dakika
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Son dakika: ABD Başkanı Biden: Rusya'nın küresel ekonominin parçası olmasını kısıtlayacağız

24.02.2022 22:27
Son dakika: ABD Başkanı Biden: Rusya'nın küresel ekonominin parçası olmasını kısıtlayacağız

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Joe Biden, düzenlediği ulusa sesleniş konuşmasında yapılacak yaptırımlarla Rusya'nın küresel ekonominin bir parçası olmasının kısıtlanacağını, euro, pound ve yen üzerinden işlem yapmasının engelleneceğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, düzenlediği ulusa sesleniş konuşmasında yapılacak yaptırımlarla Rusya'nın küresel ekonominin bir parçası olmasının kısıtlanacağını, euro, pound ve yen üzerinden işlem yapmasının engelleneceğini belirtti.

ABD Başkanı Biden, konuşmasına ABD ve ABD istihbaratının haftalarca Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı düzenleyeceğini söylediğini hatırlatarak başladı. Biden, "Haftalardır bunun olacağı konusunda uyarıda bulunuyorduk ve şimdi büyük ölçüde tahmin ettiğimiz gibi gelişiyor. Putin saldırgandır. Putin bu savaşı seçti ve şimdi sonuçlarına kendisi ve ülkesi katlanacak. Bugün ek yaptırımlara ve yeni sınırlamalara izin verdim. Bu, Rus ekonomisine hem hızlıca hem de zamanla ciddi maliyetler getirecektir. Bu yaptırımları Rusya üzerinde uzun vadeli bir etkiyi en üst düzeye çıkarmak için tasarladık. G7 liderleriyle görüştüm ve onlarla anlaştık. Rusya'nın dolar, euro, pound ve yen üzerinden işlem yapmasını engelleyeceğiz" dedi.

DÖRT RUS BANKASINA YAPTIRIMBiden, toplam varlıkları 1 trilyon dolar olan dört büyük Rus bankasına ve Kremlin'e yakın olan kişilere yaptırım uygulanacağını ifade ederek, "Rusya'da dört büyük bankaya yaptırım uygulayacağız. Bu bankalar 1 trilyon dolarlık varlığa sahipler. Amerika'da sahip oldukları her varlık dondurulacak. Söz verdiğimiz gibi, Rus seçkinlerinin ve aile üyelerinin isimlerini de yaptırım listesine ekliyoruz. Bunlar Kremlin politikalarından kişisel olarak kazanç sağlayan insanlar ve bu acıyı paylaşmaları gerekiyor" diye konuştu."BU SALDIRI CEVAPSIZ KALAMAZDI"

ABD halkının da bu yaptırımlardan zor duruma düşeceğini vurgulayan Biden, "Bunun zor olacağını biliyorum. Amerikan halkının katlanacağı acıyı sınırlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu kritik bir zaman. Bu saldırganlık cevapsız kalamazdı. Kalsaydı, Amerika için sonuçları çok daha kötü olurdu. Amerika zorbalara karşı durur. Özgürlük için ayaktayız. Biz buyuz" dedi. Öte yandan gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Biden, "Putin ile görüşme planım yok" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

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