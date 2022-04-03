Son dakika dünya: Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Ulusal Meclisi feshetti - Son Dakika
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Son dakika dünya: Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Ulusal Meclisi feshetti

03.04.2022 13:17
Son dakika dünya: Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Ulusal Meclisi feshetti

Gelen son dakika haberine göre Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan İmran Han'ın talebinin ardından ülkenin Ulusal Meclisi'ni feshetti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan İmran Han'ın talebinin ardından ülkenin Ulusal Meclisi'ni feshetti.

Pakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Başbakanı'nın Pakistan İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın 48(1) maddesi ile birlikte okunan 58(1) maddesi uyarınca Ulusal Meclisi feshetme talebini onayladı. Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Anayasası'nın 101. maddesi uyarınca Mohammad Sarwar'ın Pencap Valiliği görevinden alınmasını onayladı ve Omar Sarfraz Cheema'yı Pencap Valisi olarak atadı" denildi.Öte yandan Bilgi ve Yayından Sorumlu Devlet Bakanı Farrukh Habib, seçimlerin 90 gün içinde yapılacağını duyurdu.


Son dakika dünya: Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Ulusal Meclisi feshetti
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Son Dakika: Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi meclisi feshetti! Son Dakika: Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi meclisi feshetti! Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan'ın çağrısı üzerine Meclisi feshetti Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan'ın çağrısı üzerine Meclisi feshetti

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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika dünya: Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Ulusal Meclisi feshetti - Son Dakika


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