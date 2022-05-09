Son dakika haber! Haiti'de silahlı grup, 8 Türk vatandaşını kaçırdı - Son Dakika
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Son dakika haber! Haiti'de silahlı grup, 8 Türk vatandaşını kaçırdı

09.05.2022 19:25
Son dakika haber! Haiti'de silahlı grup, 8 Türk vatandaşını kaçırdı

Gelen son dakika haberlerine göre Haiti'de silahlı bir grup, 8'i Türk 17 kişiyi kaçırdı.

Haiti'de silahlı bir grup, 8'i Türk 17 kişiyi kaçırdı. Türk vatandaşlarının Dominik Cumhuriyeti'nden Haiti'nin başkenti Port-au Prince'e giderken kaçırıldıkları ifade edildi.

Haiti merkezli Le Nouvelliste adlı gazetenin haberinde, kaçırılan Türk vatandaşlarının 20 ila 26 yaş aralığında oldukları, beşinin erkek, üçünün ise kadın olduğu aktarıldı. Haberde, silahlı grubun, Croix des Bouquets ve Ganthier komünleri arasında Türk vatandaşlarını ve diğerlerini taşıyan otobüsü durdukları belirtildi.

DAHA ÖNCE ABD VE KANADALILAR KAÇIRILMIŞTI

2021'in Ekim ayında Kanada ve ABD'lilerden oluşan 16 kişilik grup, yine Haiti'nin başkenti Port-au Prince'de kaçırılmıştı. Bu grubu, suç ve şiddet yanlısı silahlı grup olan 400 Mawozo adlı çete kaçırmıştı. Kaçırılan grup, haftalar süren müzakerelerin ardından serbest bırakılmıştı.


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Dominik Cumhuriyeti, Prince, Haiti, Türk, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haber! Haiti'de silahlı grup, 8 Türk vatandaşını kaçırdı - Son Dakika


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