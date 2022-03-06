Son dakika haber | Harkiv'de bombalanan halk pazarları - Son Dakika
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Son dakika haber | Harkiv'de bombalanan halk pazarları

06.03.2022 12:51
Son dakika haber | Harkiv'de bombalanan halk pazarları

Son dakika dünya haberi: Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar, saldırıların şiddetli yaşandığı Harkiv'deki halk pazarlarının durumuna işaret ederek halkın gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinden mahsur kaldığını duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar, saldırıların şiddetli yaşandığı Harkiv'deki halk pazarlarının durumuna işaret ederek halkın gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinden mahsur kaldığını duyurdu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Dzheppar, Harkiv'de halk pazarlarının da hedef alınarak bombalandığını belirterek halkın gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine ulaşımının kesildiğini belirtti. Dzheppar açıklamasında "Harkiv. Rus işgalciler sadece yerleşim alanlarını yok etmek ve sivilleri öldürmekle kalmıyor, aynı zamanda insanları gıda ve temel ürünlerden mahrum bırakmak için pazarları da bombalıyor" dedi.


Son dakika haber | Harkiv'de bombalanan halk pazarları
Son dakika haber | Harkiv'de bombalanan halk pazarları
Son dakika haber | Harkiv'de bombalanan halk pazarları
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Ukrayna, Harkiv, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haber | Harkiv'de bombalanan halk pazarları - Son Dakika


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