Son dakika haberi! Putin: Anavatan için, geleceği için savaşıyorsunuz - Son Dakika
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Son dakika haberi! Putin: Anavatan için, geleceği için savaşıyorsunuz

09.05.2022 11:21
Son dakika haberi! Putin: Anavatan için, geleceği için savaşıyorsunuz

Son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü geçit töreni öncesinde yaptığı konuşmada, "Şimdi Silahlı Kuvvetlerimize ve Donbass milislerine sesleniyorum.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü geçit töreni öncesinde yaptığı konuşmada, "Şimdi Silahlı Kuvvetlerimize ve Donbass milislerine sesleniyorum. Anavatan için, geleceği için savaşıyorsunuz" dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü askeri geçit töreni öncesinde konuşma yapan Putin, Donbass'taki milislere ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne seslenerek, "Şimdi Silahlı Kuvvetlerimize ve Donbass milislerine sesleniyorum. Anavatan için, geleceği için savaşıyorsunuz, böylece kimse İkinci Dünya Savaşı'nın derslerini unutmasın. Öyle ki dünyada cellatlara, cezalandırıcılara ve Nazilere yer yok. Bugün, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda canları alınan herkesin, oğulların, kızların, babaların, annelerin, dedelerin, eşlerin, erkek kardeşlerin, kız kardeşlerin, akrabaların, dostların anısının önünde başımızı eğiyoruz" dedi.

"NATO ÜLKELERİ BİZİ DUYMAK İSTEMEDİ"

Putin, "Geçen yıl aralık ayında, güvenlik garantileri konusunda bir anlaşma yapmayı teklif ettik. Rusya, Batı'yı dürüst bir diyaloğa, makul, uzlaşmacı çözümler aramaya, birbirlerinin çıkarlarını dikkate almaya çağırdı. Hepsi nafile. NATO ülkeleri bizi duymak istemedi, bu da aslında tamamen farklı planları olduğu anlamına geliyor. Bu planları gördük. Açıkça, Kırım da dahil olmak üzere tarihi topraklarımızın işgali için Donbass'ta operasyon için hazırlıklar devam ediyordu. Kiev yönetimi, nükleer silah edinme konusunda açıklamalar yaptı. NATO bloğu, çevremizde yayılıyordu" dedi."SAVAŞ KARARI DOĞRU BİR KARARDI"Rusya'nın çevresindeki ve sınırlarına yaklaşan tehditlere cevap verdiğini savunan Putin, "Tekrar ediyorum, askeri altyapının nasıl geliştiğini, yüzlerce yabancı danışmanın nasıl çalışmaya başladığını, NATO ülkelerinden en modern silahların düzenli teslimatları olduğunu gördük. Tehlike her geçen gün büyüyordu. Rusya saldırganlığa önleyici bir tepki verdi. Zoraki, zamanında ve tek doğru karardı. Egemen, güçlü, bağımsız bir ülkenin kararı" ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'nın farklı bir karaktere sahip olduğunu sözlerine ekleyerek, "Ama biz farklı bir ülkeyiz. Rusya'nın farklı bir karakteri var. Vatan sevgisinden, inanç ve gelenek değerlerinden, atalarımızın örf ve adetlerinden, tüm halklara ve kültürlere saygıdan asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.


Son dakika haberi! Putin: Anavatan için, geleceği için savaşıyorsunuz
Son dakika haberi! Putin: Anavatan için, geleceği için savaşıyorsunuz
Son dakika haberi! Putin: Anavatan için, geleceği için savaşıyorsunuz
Son dakika haberi! Putin: Anavatan için, geleceği için savaşıyorsunuz
Son dakika haberi! Putin: Anavatan için, geleceği için savaşıyorsunuz
Son dakika haberi! Putin: Anavatan için, geleceği için savaşıyorsunuz
Son dakika haberi! Putin: Anavatan için, geleceği için savaşıyorsunuz
Son dakika haberi! Putin: Anavatan için, geleceği için savaşıyorsunuz
Son dakika haberi! Putin: Anavatan için, geleceği için savaşıyorsunuz
Son dakika haberi! Putin: Anavatan için, geleceği için savaşıyorsunuz
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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Mayıs, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi! Putin: Anavatan için, geleceği için savaşıyorsunuz - Son Dakika


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