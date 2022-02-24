Son dakika haberi: Ukrayna Dışişleri Bakanı: Ukrayna kendini savunmaya devam ediyor - Son Dakika
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Son dakika haberi: Ukrayna Dışişleri Bakanı: Ukrayna kendini savunmaya devam ediyor

24.02.2022 13:20
Son dakika haberi: Ukrayna Dışişleri Bakanı: Ukrayna kendini savunmaya devam ediyor

Son dakika haberlerine göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba yaptığı açıklamada, Ukrayna savunmasının çökmediğini belirterek, "Ukrayna kendini savunmaya devam ediyor" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba yaptığı açıklamada, Ukrayna savunmasının çökmediğini belirterek, "Ukrayna kendini savunmaya devam ediyor" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayır, bu sadece Ukrayna'nın doğusundaki bir Rus işgali değil, birden çok yönden tam kapsamlı bir saldırı. Hayır, Ukrayna savunması çökmedi. Ukrayna ordusu savaşa girdi. Ukrayna'nın ayakları yere basıyor ve kendini savunmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.


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Dmitro Kuleb, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi: Ukrayna Dışişleri Bakanı: Ukrayna kendini savunmaya devam ediyor - Son Dakika


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