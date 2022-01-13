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Son dakika haberleri | ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman: Artık seçim Rusya'nın - Son Dakika

Son dakika haberleri | ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman: Artık seçim Rusya'nın

13.01.2022 11:35
Son dakika haberleri | ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman: Artık seçim Rusya'nın

Son dakika dünya haberine göre ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, dün düzenlenen NATO-Rusya Konseyi Toplantısı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, dün düzenlenen NATO- Rusya Konseyi Toplantısı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Sherman, "Artık net bir seçim Rusya'nındır. ya gerilim azaltma ve diplomasi yolunu seçecek ya da çatışmayı seçip sonuçlarını görecek" dedi.

Düzenlediği basın toplantısında NATO-Rusya görüşmesine ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, "Rusya ile ilişki kurmaya devam etmeye hazırız. Bu haftaki ikili ve çok taraflı görüşmelerin yoğun temposu, Amerika Birleşik Devletleri ile müttefiklerimizin ve ortaklarımızın ayaklarımızın yere sağlam bastığını gösteriyor. Artık net bir seçim Rusya'nındır. ya gerilim azaltma ve diplomasi yolunu seçecek ya da çatışmayı seçip sonuçlarını görecek" dedi.

NATO-RUSYA GÖRÜŞMESİ 'ZOR' GEÇTİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün yaptığı açıklamada toplantının 'zor' geçtiğini ifade etmişti. Stoltenberg, "Bu kolay bir görüşme değildi. Ama tam da bu yüzden bu toplantı çok önemliydi. Ukrayna ve çevresindeki durum, Avrupa'nın güvenliği üzerindeki etkileri hakkında çok ciddi ve doğrudan bir fikir alışverişimiz oldu. Bu konularda NATO Müttefikleri ile Rusya arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Farklılıklarımızı aşmak kolay olmayacak ama bu, tüm NATO Müttefikleri ve Rusya'nın aynı masanın etrafında oturup diyalog kurduğunun olumlu bir işareti" diye konuşmuştu.


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Tam Gemi Şok Denemeleri, Wendy Sherman, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri | ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman: Artık seçim Rusya'nın - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman: Artık seçim Rusya'nın - Son Dakika
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