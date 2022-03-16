Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Rusya, liman kenti Odessa'yı bombaladı - Son Dakika
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Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Rusya, liman kenti Odessa'yı bombaladı

16.03.2022 05:29
Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Rusya, liman kenti Odessa'yı bombaladı

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, Rus gemileri tarafından Karadeniz üzerinden Ukrayna'nın Odessa kentinin bombalandığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna işgalinde en az saldırıya maruz kalan kentlerden Odessa'ya, Rus gemileri tarafından ateş açıldı. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus gemileri tarafından Karadeniz üzerinden Ukrayna'nın Odessa kentinin bombalandığını belirtti.

"KIYI SAVUNMA SİSTEMİMİZİ TEST ETTİLER"

Gerashchenko , "Birkaç saat önce Rus donanmasına ait gemiler Odessa Bölgesi'ndeki Tusla Köyü açıklarından sahil bölgesine top ve füze atışları gerçekleştirdi. İşgalciler kıyı savunma sistemimizi test etmeye çalışıyordu. Denizcileri karaya çıkarma girişiminde bulunmadılar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ukrayna'nın Odessa kentinde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığı ilk günden bu yana Ruslara karşı yoğun bir hazırlık başlatılırken, kentin sahil kesimlerine hem Ukrayna askerleri hem de sivil halk kum torbalarından siperler oluşturmaya devam ediyor.

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Ukrayna: Rus savaş gemileri Odessa kıyılarına ateş açtı Ukrayna: Rus savaş gemileri Odessa kıyılarına ateş açtı

Karadeniz, Ukrayna, Rus, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Rusya, liman kenti Odessa'yı bombaladı - Son Dakika


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