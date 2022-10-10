Son Dakika | Kiev'deki patlamalarda 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son Dakika | Kiev'deki patlamalarda 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

10.10.2022 10:38
Son Dakika | Kiev'deki patlamalarda 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Ukrayna Ulusal Polisi, Kiev'deki patlamalarda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Ulusal Polisi, Kiev'deki patlamalarda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamada, "Şu anda, vurulan yerlerde özel hizmetler çalışıyor. Şu ana kadar 5 ölü ve 12 yaralı olduğu biliniyor. Kolluk kuvvetleri, başkent genelinde kamu güvenliğini sağlamaktadır. Bugün, 10 Ekim sabahı, düşman Kiev'i yoğun bir şekilde bombalamaya başladı. Vurulan yerlerin çoğu başkentin merkezinde. Bilgiler güncellenecektir" denildi.


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Kaynak: DHA

Ukrayna, Kiev, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son Dakika | Kiev'deki patlamalarda 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı - Son Dakika

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