Ukrayna Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamada, "Şu anda, vurulan yerlerde özel hizmetler çalışıyor. Şu ana kadar 5 ölü ve 12 yaralı olduğu biliniyor. Kolluk kuvvetleri, başkent genelinde kamu güvenliğini sağlamaktadır. Bugün, 10 Ekim sabahı, düşman Kiev'i yoğun bir şekilde bombalamaya başladı. Vurulan yerlerin çoğu başkentin merkezinde. Bilgiler güncellenecektir" denildi.

Kaynak: DHA

Ukrayna, Kiev, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Son Dakika | Kiev'deki patlamalarda 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.