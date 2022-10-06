Tayland'da bir kreşe düzenlenen silahlı saldırıda en az 31 kişi hayatını kaybetti

Tayland'da çocuk bakım evine düzenlenen silahlı saldırıda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tayland polisi tarafından yapılan açıklamada ise saldırının ülkenin kuzeydoğusunda gerçekleştiğini ve en az 20 ölünün olduğu aktarıldı. Kısa süre sonra polis yeni bir açıklama yaparak ölü sayısının 31'e yükseldiğini duyurdu. Bölgeye ise çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibinin gittiği belirtildi.

SALDIRGAN ESKİ BİR POLİS ÇIKTI

Kreşe yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, saldırganın eski bir polis olduğu bilgisi edinildi. Yetkililer tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise, hayatını kaybedenlerin arasında çok sayıda çocuğun olduğu söylendi.

KENDİNİ DE ÖLDÜRDÜ

Öte yandan saldırganın yaptığı katliam sonrası kendini de öldürdüğü bilgisi edinildi. Olay yerine gelen ekiplerin ise bölgedeki çalışması sürüyor.

Olay yerinden gelen ilk fotoğraflar şu şekilde: