Tayland'da bir kreşe düzenlenen silahlı saldırıda en az 31 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tayland'da bir kreşe düzenlenen silahlı saldırıda en az 31 kişi hayatını kaybetti

06.10.2022 11:03

Tayland'da bir kreşe silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan korkunç olayda en az 31 kişi hayatını kaybederken saldırganın eski bir polis olduğu ve saldırı sonrası kendisini de öldürdüğü aktarıldı.

Tayland'da çocuk bakım evine düzenlenen silahlı saldırıda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tayland polisi tarafından yapılan açıklamada ise saldırının ülkenin kuzeydoğusunda gerçekleştiğini ve en az 20 ölünün olduğu aktarıldı. Kısa süre sonra polis yeni bir açıklama yaparak ölü sayısının 31'e yükseldiğini duyurdu. Bölgeye ise çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibinin gittiği belirtildi.

SALDIRGAN ESKİ BİR POLİS ÇIKTI

Kreşe yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, saldırganın eski bir polis olduğu bilgisi edinildi. Yetkililer tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise, hayatını kaybedenlerin arasında çok sayıda çocuğun olduğu söylendi.

KENDİNİ DE ÖLDÜRDÜ

Öte yandan saldırganın yaptığı katliam sonrası kendini de öldürdüğü bilgisi edinildi. Olay yerine gelen ekiplerin ise bölgedeki çalışması sürüyor.

Olay yerinden gelen ilk fotoğraflar şu şekilde:

Son Dakika: Tayland'da bir kreşe silahlı saldırı düzenlendi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son Dakika: Tayland'da bir kreşe silahlı saldırı düzenlendi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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SON DAKİKA: Tayland'da bir kreşe düzenlenen silahlı saldırıda en az 31 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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