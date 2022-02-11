Üye Girişi
Sönmek üzere olan bir yıldızın yörüngesindeki gezegende yaşam olabilir - Son Dakika
BBC

Sönmek üzere olan bir yıldızın yörüngesindeki gezegende yaşam olabilir

11.02.2022 17:17
Sönmek üzere olan bir yıldızın yörüngesindeki gezegende yaşam olabilir

Bilim insanları 'beyaz cüce' olarak adlandırılan sönmek üzere bir yıldızın yörüngesindeki 'yaşanabilir alanda' bir gezegen olduğunu söylüyor.

Araştırmacılar sönmekte olan bir yıldızın yakınlarında yaşamak için gerekli koşullara sahip bir gezegen bulunduğunu düşündüklerini açıkladı.

'Beyaz cüce' olarak adlandırılan bir yıldızın yörüngesinde bulunduğuna inanılan gezegen, ne çok soğuk, ne de çok sıcak bir alanda; dolayısıyla yaşamak için gerekli koşullara sahip olabileceği düşünülüyor.

Araştırma, İngiltere'deki Kraliyet Gök Bilimi Derneği'nın aylık haber bülteninde yayınlandı.

Araştırmaya başkanlık eden Londra Üniversitesi'nden Profesör Jay Farihi, gök bilimcilerin ilk kez böyle bir gözlemde bulunduklarını söyledi.

Farihi, BBC'ye yaptığı açıklamada, "İlk kez bir beyaz cücenin etrafındaki yaşanabilir alanda böyle bir gözlem yapıldı. Yörüngesindeki gezegende yaşam olabilir" dedi.

Büyük yıldızlar ömürlerini tamamlayıp söndüklerinde kara deliklere dönüşüyor. Ancak bizim güneşimiz gibi daha küçük yıldızlar, tüm nükleer yakıtını tüketip dış tabakalarını kaybedince "beyaz cüce" olarak adlandırılan yıldızlar oluşuyor.

Bu yıldızlar genellikle bir gezegen boyutunda oluyor ve ilk oluştuklarında mavimsi bir beyaz ışık yayıyor.

Bilim insanlarının var olduğunu düşündüğü gezegen, Dünya'dan 117 ışık yılı ötede ve etrafında döndüğü yıldızla arasındaki mesafe, Dünya ile Güneş arasındaki mesafeden 60 kat daha az.

Araştırma ekibinin elinde doğrudan bu gezegenin varlığını kanıtlayan bir delil yok, ancak beyaz cücenin etrafındaki yaşanabilir alanda bulunan Ay büyüklüğündeki 65 gök cisminin hareketleri böyle bir gezegenin varlığına işaret ediyor.

Bu cisimler arasındaki mesafenin değişmemesi, yakınlardaki bir gezegenin çekim alanı içinde olduklarını düşündürtüyor.

Profesör Farihi, gözlemlerinin ekibi için tam bir şok olduğunu söylüyor, "Cisimlerin hareketi o kadar hassas ki, yanılmak mümkün değil" diyor.

Bir yıldızın etrafında halka şeklindeki yaşanabilir alanda gezegenlerde sıvı olarak su bulunması olasılığı var.

Bu da yaşamı mümkün kılıyor.

Farihi, gözlemlerinin gök bilimcileri beyaz cüce yıldızları etrafında araştırma yapmaya yönlendirmesini umuyor, "Gök biliminde genelde bir örnek bulunursa, başkalarının da olduğu anlamına gelir" diyor.

Sönmek üzere olan bir yıldızın yörüngesindeki gezegende yaşam olabilir
YORUMLAR
500

Londra Üniversitesi, Araştırma, Astronomi, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sönmek üzere olan bir yıldızın yörüngesindeki gezegende yaşam olabilir - Son Dakika Dünya

BBC

Son Dakika Haberleri
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
16:18 Arka Sokaklar'da bugün neler olacak? Engin Müdürün katilleri bulunacak mı?
16:17 Tüfeğiyle tartıştığı adamları kovalayan 93'lük dede, gelen polislere Kore savaşını anlattı
16:14 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek
16:00 Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt geldi
15:59 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı!
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
15:24 Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 17:25:05. #1.13#
SON DAKİKA: Sönmek üzere olan bir yıldızın yörüngesindeki gezegende yaşam olabilir - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement