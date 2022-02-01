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Sony, Destiny ve Halo'nun geliştiricisi Bungie'yi 3,6 milyar dolara satın alıyor - Son Dakika
BBC

Sony, Destiny ve Halo'nun geliştiricisi Bungie'yi 3,6 milyar dolara satın alıyor

01.02.2022 12:37
Sony, Destiny ve Halo'nun geliştiricisi Bungie'yi 3,6 milyar dolara satın alıyor

Sony'nin hamlesi, Microsoft'un Activision Blizzard'ı şimdiye kadarki en büyük oyun anlaşmasıyla alacağını duyurmasından sonra geldi.

Japon teknoloji devi Sony video oyun geliştiricisi Bungie'yi 3,6 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacağını duyurdu.

Amerika merkezli geliştirici firmanın en bilinen oyunları arasında Destiny ve Halo var.

Ocak ayı başlarına Microsoft da video oyun devi Activision Blizzard'ı 68 milyar dolarlık bir anlaşmayla alacağını duyurmuştu. Bu, oyun endüstrisinde gerçekleşen şimdiye kadarki en büyük anlaşmaydı.

Sony Interactive Entertainment başkanı ve CEO'su Jim Ryan bu satın almanın, şirketin PlayStation'ı daha fazla kullanıcıya yayma stratejisi için önemli bir adım olduğunu söyledi. Şirket anlaşmanın ne zaman sonuçlanacağına dair bir takvimi yayımlamadı.

Washington Eyaleti merkezli Bungie'nin 900'den fazla çalışanı var.

Anlaşma kapsamında, şirket bağımsız bir şekilde yürütülmeye ve kendi oyunlarını geliştirip sunmaya devam edecek.

Mega anlaşmalar ayı: Ocak

Sony-Bungie anlaşması Ocak'ı video oyun endüstrisinde birleşme ve satın alma ayı olarak öne çıkardı.

Grand Theft Auto'nun yaratıcısı Take-Two'nun Zynga'yı 12,7 milyar dolara satılın alması ve , bu ayın iki büyük anlaşma haberiydi.

Piyasa araştırma şirketi Niko Partners'ten analist Daniel Ahmad, "Bu üç anlaşma tek başına, 2021'in birleşme ve satın almadaki yıllık 85 milyar dolarlık değerini aşıyor" dedi, bu sene oyun endüstrisinde daha fazla alım-satım olmasını beklediklerini ekledi.

Call of Duty, Warcraft ve Overwatch da dahil olmak üzere oyun serilerini de içeren ve 2023'te tamamlanması beklenen Activision Blizzard'ın devralınması, Microsoft'un tarihindeki en büyük satın alma olacak.

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Activision Blizzard, Microsoft, oyunlar, Sony, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sony, Destiny ve Halo'nun geliştiricisi Bungie'yi 3,6 milyar dolara satın alıyor - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Sony, Destiny ve Halo'nun geliştiricisi Bungie'yi 3,6 milyar dolara satın alıyor - Son Dakika
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