Bu kadarı pes dedirtti köpek gezdirmeye diye çıktı cinsel saldırıya uğradı

Paylaşılan video görüntülerinde saldırganın kadına arkadan yavaş bir şekilde yaklaştığı ve kadını yere düşürerek taciz etmeye çalıştığı görülüyor.

ARABANIN ARKASINA SIKIŞTIRDI

Öte yandan hareket halindeki kadını bir arabanın arkasına sıkıştıran saldırganın kadına zorla temasta bulunduğu ve kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığı da görülüyor.

KADININ VÜCUDUNDA MORLUKLAR VAR

Sokak ortasında saldırıya uğrayan kadın boğuşmadan kaynaklı vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve şişliklerin olduğu belirtildi.