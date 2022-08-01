Bu kadarı pes dedirtti köpek gezdirmeye diye çıktı cinsel saldırıya uğradı - Son Dakika
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Bu kadarı pes dedirtti köpek gezdirmeye diye çıktı cinsel saldırıya uğradı

01.08.2022 16:22

Sosyal medyada paylaşılan video bir hayli şaşırttı. Söz konusu videoda New York'ta bulunan bir kişinin köpeğini gezdirmek için sokağa çıktığı görülürken arkadan bir anda saldırgan kişinin gelmesi ile kadın cinsel saldırıya uğradı.

Paylaşılan video görüntülerinde saldırganın kadına arkadan yavaş bir şekilde yaklaştığı ve kadını yere düşürerek taciz etmeye çalıştığı görülüyor.

ARABANIN ARKASINA SIKIŞTIRDI

Öte yandan hareket halindeki kadını bir arabanın arkasına sıkıştıran saldırganın kadına zorla temasta bulunduğu ve kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığı da görülüyor.

KADININ VÜCUDUNDA MORLUKLAR VAR

Sokak ortasında saldırıya uğrayan kadın boğuşmadan kaynaklı vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve şişliklerin olduğu belirtildi.

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SON DAKİKA: Bu kadarı pes dedirtti köpek gezdirmeye diye çıktı cinsel saldırıya uğradı - Son Dakika
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