Star Wars filmindeki altın bikini 5 milyon TL\'ye satıldı

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Star Wars: Return of the Jedi filminde Prenses Leia'yı oynayan Carrie Fisher'ın giydiği altın bikini kostümü, Texas eyaletinin Dallas şehrindeki müzayede evi Heritage Auctions'ta açık artırmaya çıkarıldı.

REKOR FİYAT

Kostümün açık artırmada büyük ilgi gördüğünü belirten müzayede evi yetkilileri, altın bikininin 175 bin dolara yani 5 milyon 788 bin TL'ye satıldığını ifade etti. Richard Marquand'ın yönetmenliğini yaptığı Star Wars serisinin üçüncü filmi Jedi'ın Dönüşü, 1983'te vizyona girmişti. Richard Miller tarafından tasarlanan 7 parçalık takımda bikininin yanı sıra takılar da bulunuyor.