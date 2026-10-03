Steinmeier'den Bremen'deki Birlik Günü'nde aşırı sağa karşı demokrasi uyarısı geldi - Son Dakika
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Steinmeier'den Bremen'deki Birlik Günü'nde aşırı sağa karşı demokrasi uyarısı geldi

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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Bremen'deki Birlik Günü'nde demokrasinin yeniden tehdit altında olduğunu söyleyerek aşırı sağa karşı uyardı. Hukuk devleti, çoğulculuk ve temel hakların korunması ile toplumsal birlik çağrısı yaptı.

Haber: İlhan Baba

(BREMEN) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Birlik Günü konuşmasında, demokrasinin yeniden tehdit altında olduğunu belirterek, aşırı sağa karşı uyardı, hukuk devleti, çoğulculuk ve temel hakların korunması çağrısı yaptı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya'nın yeniden birleşmesinin 36'ncı yıl dönümü dolayısıyla Bremen'de düzenlenen kutlamalarda yaptığı konuşmada, demokrasinin yeniden tehdit altında olduğunu belirterek, aşırı sağa karşı uyarıda bulundu. Steinmeier, hukuk devleti, çoğulculuk ve temel hakların korunması gerektiğini vurguladı.

Steinmeier, 3 Ekim 1990'da Almanya'nın yeniden birleşmesinin "derin bir yarayı iyileştirdiğini" belirterek, birleşme sırasında yaşanan umut ve coşkunun bugün de topluma güç vermesi gerektiğini söyledi.

Demokrasinin güvence altında olduğunu düşündüğü bir dönemin geride kaldığını ifade eden Steinmeier, "Demokratik bir siyasetçi olarak hukuk devletini, çoğulculuğumuzu ve anayasamızın temel haklarını savunmak zorunda kalacağımı düşünmemiştim. Demokrasimizi güvende sandım ve yeniden saldırıya uğradığını görüyorum. Bugün, demokrasinin kendini yeniden savunması söz konusu" dedi.

Steinmeier, aşırı sağcı çevrelerin Holokost kurbanlarının anısını silmeye yönelik girişimlerde bulunduğunu belirterek, "yıkım tutkusu" ve "siyasi demagoji"nin yalnızca özgürlük ve demokrasiyi değil, ülkenin birliğini de tehdit ettiğini söyledi. "Ne başarıldıysa onu koruyoruz. Henüz iyi olmayanı iyileştiriyoruz. Çünkü burası bizim ülkemiz" diyen Steinmeier, toplumsal birlik ve demokratik değerlerin korunması çağrısında bulundu.

"BİRLİK VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI"

Almanya Birliği Günü kapsamında her yıl farklı bir eyalette düzenlenen resmi kutlamalara bu yıl Bremen ev sahipliği yapıyor. Kent merkezinde ve Weser Nehri kıyısında düzenlenen vatandaş festivalinde 100'den fazla sahnede müzik, tiyatro ve çeşitli tartışma etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Festivalin müzik programının öne çıkan etkinlik ise bu akşam Fantastischen Vier grubunun vereceği konser olacak.

Bremen'deki St. Petri Katedrali'nde düzenlenen kutlamalarda konuşan Bremen Evanjelik Kilisesi'nin dini lideri Bernd Kuschnerus da toplumsal dayanışmanın önemine dikkati çekti. Kuschnerus, "Gerçek güç, birbirimize ihtiyaç duyduğumuz ve birbirimize güvendiğimiz yerde ortaya çıkar" dedi.

Osnabrück Katolik Piskoposu Dominicus Meier ise dönüşüm dönemlerinde insanların yalnızlaşması ve üzerlerindeki yükün artması riskine dikkati çekti. Meier, Almanya'daki birliğin korunmasının bölünme ve toplumsal kutuplaşmaya karşı açık bir tutum alınmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA
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