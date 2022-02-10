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Stephen Hawking'in ünlü 'kara tahtası' Londra'da sergilenmeye başlandı - Son Dakika

Stephen Hawking'in ünlü 'kara tahtası' Londra'da sergilenmeye başlandı

10.02.2022 13:21
Stephen Hawking'in ünlü 'kara tahtası' Londra'da sergilenmeye başlandı

İngiliz fizikçi Stephen Hawking'in ofisinde bulunan eşyalar İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Bilim Müzesi'nde bugün sergilenmeye başladı.

İngiliz fizikçi Stephen Hawking'in ofisinde bulunan eşyalar İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Bilim Müzesi'nde bugün sergilenmeye başladı. 'Stephen Hawking İş Başında' adıyla açılan sergide akademik çizimler ve şakalarla dolu ünlü kara tahtası yer aldı.

Bilim Müzesi serginin içeriği hakkında yaptığı açıklamada, "İlk kez sergilenecek öne çıkan nesneler arasında, Hawking'in doktora tezinin nadir bir kopyası, tekerlekli sandalyesi ve Hawking'in en değerli ofis eşyalarından biri - akademik karalamalar ve şakalarla dolu bir kara tahta yer alıyor" ifadelerini kullandı. Stephen Hawking İş Başında Sergisi'nde, Hawking'in dünyada sadece 5 tane bulunan doktora tezi 'Genişleyen Evrenlerin Özellikleri' de yer aldı.

OFİSİNDEKİ EN DEĞERLİ EŞYASIHawking'in kara tahtasıyla ilgili yapılan açıklamada "Bir bilim adamı olarak Hawking, işbirliğine eğlenceli bir yaklaşım getirdi. Bu, Hawking'in en değerli eşyalarından biri ile örneklendi: 1980'deki Superspace ve Supergravity konferansından karalama kaplı bir karatahta" denildi. Konferansa katılan delegeler, kara tahtayı birbirleri hakkında denklemler, karikatürler ve fıkralarla kapladı. Hawking bu hatırayı çerçeveletip ofisine astı ve Bilim Müzesi'nin konservatörleri, kara tahta üzerindeki tebeşirin kaybolmaması için tebeşir tozunu stabilize etti.

Stephen Hawking'in ünlü 'kara tahtası' Londra'da sergilenmeye başlandı
Stephen Hawking'in ünlü 'kara tahtası' Londra'da sergilenmeye başlandı
Stephen Hawking'in ünlü 'kara tahtası' Londra'da sergilenmeye başlandı
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Stephen Hawking, Doktora, England, Londra, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Stephen Hawking'in ünlü 'kara tahtası' Londra'da sergilenmeye başlandı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Stephen Hawking'in ünlü 'kara tahtası' Londra'da sergilenmeye başlandı - Son Dakika
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