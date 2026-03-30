Suriye Cumhurbaşkanı Berlin\'de

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Berlin temasları kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue'de bir araya geldi. Şara ve Steinmeier, önce baş başa, ardından heyetler arası görüşmelere geçti.

Şara'nın, Steinmeier ile görüşmesinin ardından Alman iş dünyası temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katılacağı belirtildi.