Suriye'de 4400 yıllık dünyanın en eski yazısı bulundu - Son Dakika
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Suriye'de 4400 yıllık dünyanın en eski yazısı bulundu

Suriye\'de 4400 yıllık dünyanın en eski yazısı bulundu

Suriye'de bulunan kil silindirlerdeki yazıların, MÖ 2400'e ait olduğu belirlendi. Johns Hopkins Üniversitesi araştırmacıları, bu yazıların bilinen diğer alfabelerden 500 yıl daha eski olduğunu açıkladı. Daha önce alfabenin MÖ 1900'lerde Mısır'da ortaya çıktığı düşünülüyordu. Bu buluş, insanlığın yazı tarihini yeniden değerlendirmemizi gerektiriyor.

22.11.2024 15:40
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Arkeologlar Suriye'de çok önemli bir keşfe imza attı. Parmak büyüklüğündeki kil silindirlerde bulunan yazılar, şu ana kadar keşfedilen en eski alfabe örneği olarak kayıtlara geçti.

Johns Hopkins Üniversitesi araştırmacıları, MÖ 2400 yılına ait olduğu düşünülen bu yazıların, bilinen diğer alfabelerden 500 yıl daha eski olduğunu belirledi.

Kazı çalışmalarını yürüten Arkeolog Glenn Schwartz, bu keşfin yazı tarihini yeniden yazmamızı gerektirecek kadar önemli olduğunu vurguladı. Daha önce alfabenin MÖ 1900'lerde Mısır'da ortaya çıktığı düşünülüyordu.

Tell Umm-el Marra bölgesindeki kazılarda bulunan mezarda, yazılı silindirlerin yanı sıra altı iskelet, değerli takılar ve çeşitli eşyalar da ortaya çıkarıldı. Ancak silindirlerin üzerindeki yazıların ne anlama geldiği henüz çözülemedi. Uzmanlar bunların muhtemelen etiket olarak kullanıldığını düşünüyor.

Araştırmacılar, kil silindirlerin yaşını karbon tarihleme yöntemiyle tespit etti. Bu keşif, insanlığın yazı ve iletişim teknolojilerini sanılandan çok daha erken dönemde kullanmaya başladığını gösteriyor.

Suriye'de 4400 yıllık dünyanın en eski yazısı bulundu
Suriye'de 4400 yıllık dünyanın en eski yazısı bulundu

Kültür Sanat, Teknoloji, Eğitim, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de 4400 yıllık dünyanın en eski yazısı bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Oxford Kids:
    Yaziyi okudum: imamhatipler kapatilsin yaziyo 7 10 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Ney oçkemalistler kapatılsın mı yazıyor 2 1 Yanıtla
  • Ali Kemal:
    En eski mi haha tartaria tabletleri Romanya 7000 yıllık Türk yazıtı. Araştır biraz admin. 1 0 Yanıtla
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