Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırıyı DEAŞ gerçekleştirmiş
Dünya

Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırıyı DEAŞ gerçekleştirmiş

Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırıyı DEAŞ gerçekleştirmiş
13.12.2025 20:34
ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tedmur kentinde Suriye güvenlik güçleri ve ABD askerlerinin ortak devriyesine yönelik saldırıda 2 ABD askeri ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini doğrularken; saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirildiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'nin Tedmur (Palmira) kentinde Suriye güvenlik güçleri ve ABD askerlerinin ortak devriyesine yönelik saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini, 2 ABD askeri ile 1 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon), Suriye'nin Tedmur (Palmira) kentinde Suriye güvenlik güçleri ve ABD askerlerinin ortak devriyesine yönelik saldırıya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

2 ABD ASKERİ VE 1 TERCÜMAN ÖLDÜRÜLDÜ

Pentagon, bölgede terörle mücadele kapsamında devriye gerçekleştiren güvenlik güçlerine yönelik saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, saldırı sonucunda 2 ABD askerinin ve tercümanlık yapan 1 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

"SALDIRIYI DAEŞ GERÇEKLEŞTİRDİ, SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, saldırıda 3 kişinin de yaralandığını aktarırken, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise saldırganın ortak güçlerin müdahalesi ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Saldırının ardından bölgeye sevk edilen ABD helikopterleri, yaralı askerleri tedavi edilmek üzere El-Tanf üssüne tahliye etmişti. Güvenlik gerekçesiyle Deyrizor-Şam uluslararası karayolu geçici olarak trafiğe kapatılmış, bölgede yoğun hava hareketliliği yaşanmıştı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 2025 2025:
    Hiç güleceğim yoktu:))))) 16 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    geri gelmek icin neden bulundu 2 1 Yanıtla
  • Yusuf Çarman Yusuf Çarman:
    tamam senaryo uygulanmaya başladı 1 1 Yanıtla
  • Mehmet Ali Taş Mehmet Ali Taş:
    Abd yine dalavereye başladı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
