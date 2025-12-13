Suriye\'de ABD askerlerine yönelik saldırıyı DEAŞ gerçekleştirmiş

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'nin Tedmur (Palmira) kentinde Suriye güvenlik güçleri ve ABD askerlerinin ortak devriyesine yönelik saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini, 2 ABD askeri ile 1 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon), Suriye'nin Tedmur (Palmira) kentinde Suriye güvenlik güçleri ve ABD askerlerinin ortak devriyesine yönelik saldırıya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

2 ABD ASKERİ VE 1 TERCÜMAN ÖLDÜRÜLDÜ

Pentagon, bölgede terörle mücadele kapsamında devriye gerçekleştiren güvenlik güçlerine yönelik saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, saldırı sonucunda 2 ABD askerinin ve tercümanlık yapan 1 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

"SALDIRIYI DAEŞ GERÇEKLEŞTİRDİ, SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, saldırıda 3 kişinin de yaralandığını aktarırken, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise saldırganın ortak güçlerin müdahalesi ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.