Suriye\'de askeri karargahta şiddetli patlama

Suriye'nin Halep kentinde, havalimanı yakınlarındaki askeri karargahta patlama yaşandığı bildirildi.
Suriye'nin Halep şehrinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın havalimanı yakınlarındaki askeri karargahta gerçekleştiği öğrenildi.
Patlamanın etkisiyle yükselen yoğun dumanlar, kısa sürede Halep semalarına yayıldı. Kent genelinde büyük endişeye neden olan patlamayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Patlamanın nedeni henüz öğrenilemedi.
Patlamanın ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Patlamanın Heyet Tahrir Şam grubuna ait karargahta meydana geldiğiöne sürüldü.
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