Suriye\'de patlama sesleri! İsrail\'den 5 bölgeye hava saldırısı

ismail Demirpolat:

Hükümetimiz, yeni Suriye yönetimine şu her gün müjdesi verilen hava savunma sistemlerimizden verse de 1 tane İsrail sinegini vurdursa keşke. Allahtan İsrail'e düşman bir hükümetimiz var, ya bir de dostu olsalardı. Bunu düşünmek bile istemiyorum.