Suriye'de patlama sesleri! İsrail'den 5 bölgeye hava saldırısı - Son Dakika
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Dünya

Suriye'de patlama sesleri! İsrail'den 5 bölgeye hava saldırısı

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İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam, Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerine gece yarısı hava saldırısı düzenlendi. 12 kişinin hayatını kaybettiği iddia edilirken, resmi makamlardan henüz bilgi paylaşılmadı.

03.05.2025 00:12
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İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam ile Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerine hava saldırıları düzenledi.

Şam'ın Haresta ile Tel Mınin bölgelerini hedef alan İsrail uçakları, Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra'daki hedeflere saldırdı.

12 CAN KAYBI VAR

Bu kentlere düzenlenen en az 12 saldırıda can kaybına ilişkin, resmi makamlardan henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail uçakları dün de Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırı düzenlemişti.

NE OLMUŞTU?

Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail, "Dürzileri koruma" bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenliyor. Son olarak bu sabah İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurduğu duyurulmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, sabah saatlerinde yaptıkları açıklamada, "Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Suriye\'de patlama sesleri! İsrail\'den 5 bölgeye hava saldırısı

Savaş ve Çatışma, Politika, Kuneytra, Lazkiye, İsrail, Suriye, Dünya, Dera, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de patlama sesleri! İsrail'den 5 bölgeye hava saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • ökkeş Kalem:
    Esad gitti diye sevinenleri sahneye alalim 115 44 Yanıtla
  • 367236:
    Evet planlar takır takır işliyor 110 14 Yanıtla
  • Yusuf Yoltay:
    ey müslümanlar şu 23 yılı gözden geçirin... ağzımı bozmak istemiyorum 75 30 Yanıtla
  • 24Erzincan:
    İsrail Suriye’de resmen işgal yapıyor kimsede dur diyemiyecek herkes biliyor. Amaç sınırları genişletmek… 70 32 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    Bu is secim zamanı miting ve eylem yapmaya benzemiyor hani dosta guven dusmana korku saliyorduk vurun madem israili suriye de düşürun ucaklarini eğer dost gazzeliler dusman İsrail ise he savaşa gitmeye milyonlarca merakli vardı nerde onlar 76 19 Yanıtla
  • Fatih KEŞ:
    İsrail vuruyor Türkiye den tık yok galiba İsrail işgaline göz yumuyoruz sıranın bir an önce İran a sonra da bize gelmesini bekliyoruz her halde ? 71 15 Yanıtla
  • barış özcan:
    Buldular bir piyon planları tıkır tıkır işliyor. 58 6 Yanıtla
  • Selahaddin Eyyubi:
    Peki Türkiye'yi İsrail'e kim şikayet ediyor? 21 39 Yanıtla
  • Khamet:
    TSK izlemek le yetiniyor israil e fırsat verilirse TSK suriyede deki üsleri tehlikenin içinde demektir 37 11 Yanıtla
  • BOZOK T.i.T:
    Noooldu yaw... ee belliydi böyle olacağı kahvedeki amcalar konusuyodu ama yerli milli siyasetçilerimiz öngorememiş tuh yine dolandırılmış..! BOP tıkır tıkır 37 8 Yanıtla
  • Sadam Güler:
    CHP MEDYADAN DAHA HIZLI 3 gündür Şam’a saldırı var 6 35 Yanıtla
  • Mehmet Efetürk:
    Durun ön yargılı olmayın birazdan sert kınama gelecek 28 6 Yanıtla
  • osman şahin:
    DEAŞ ARTIĞI HTŞ SURYE YÖNETİMİ NERDE DESTEKÇİLERİN NERDE EMEVİ CAMİNDE NAMAZ KILANLAR 24 4 Yanıtla
  • Burhan Kırac:
    Suriye bizim bilmem kaçıncı plaka numarası verdik suriye bizim dir diyenlere den ses yok hayırdır ne oldu ? sus pus susunuz ? Meydanlarda mikrofon karsısında konuşmak ile olmuyor mu bu işler eeee nerdesiniz ? 25 3 Yanıtla
  • megan goldberg:
    Something about you makes the air crackle with anticipation. Let's see what ignites the spark. f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot 11 8 Yanıtla
  • İbrahim null:
    yazıklar olsun bize ki burnumuzun dibindeki Suriyeli kardeşlerimizi siyonistlere karşı koruyamıyoruz. çok yazık çok yazık çok yazık. 1 10 Yanıtla
  • mert çelik:
    sorun degıl..surıyenın guvendıgı ıs bırlıgı yaptıgı amerıka kurtarır 7 1 Yanıtla
  • ismail Demirpolat:
    Hükümetimiz, yeni Suriye yönetimine şu her gün müjdesi verilen hava savunma sistemlerimizden verse de 1 tane İsrail sinegini vurdursa keşke. Allahtan İsrail'e düşman bir hükümetimiz var, ya bir de dostu olsalardı. Bunu düşünmek bile istemiyorum. 4 4 Yanıtla
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