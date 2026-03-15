Suriye'den Yeniden İnşa Konferansı
Suriye'den Yeniden İnşa Konferansı

Suriye\'den Yeniden İnşa Konferansı
15.03.2026 10:51
Suriye Dışişleri Bakanı, uluslararası yeniden inşa konferansı düzenleyeceklerini açıkladı.

SURİYE Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, "Ülkenin yeniden inşa sürecine yönelik uluslararası bir konferans düzenlemeyi planlıyoruz" dedi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Şam'da akredite diplomatik heyet onuruna verilen iftarda konuştu. Hükümetin izleyeceği iç ve dış politikaya ilişkin değerlendirmede bulunan Şeybani, ramazan ayında Şam'da bir araya gelmenin halklar arası dayanışmayı pekiştirdiğini bildirdi. Dayanışmanın Suriye'nin tarihinin ve ortak insanlık misyonunun parçası olduğunu belirten Şeybani, ülkenin tarih boyunca uygarlıkların beşiği ve kültürlerin buluşma noktası olduğunu kaydetti.

Şeybani, Suriye devriminin başlamasının 15'inci yıl dönümünü vurgulayarak, Suriyelilerin özgürlük ve onur uğruna büyük fedakarlıklar yaptığını ve bunun sonucunda zafer kazandıklarını aktardı. Şeybani, "Şimdi yeni bir aşama başladı, devlet ve kurumlarının inşası. Suriyelilerin fedakarlıklarına en büyük bağlılığı, onurlu, istikrarlı, müreffeh ve adil bir Suriye kurmak" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin, yıllarca süren izolasyon ile yaptırımların ardından bölgede ve uluslararası alanda doğal yerini yeniden kazanmayı amaçladığını söyleyen Şeybani, dış politikanın Suriyeli vatandaşların onurunu koruma ve onlara hizmet etme ilkesi üzerine kurulduğunun altını çizdi.

Şeybani, yeniden inşanın ulusal bir öncelik olduğuna dikkat çekerek, "Hükümet, hasarın kapsamlı şekilde değerlendirilmesi ve temel ihtiyaçların belirlenmesi için bir süreç başlattı. Ülkenin yeniden inşasını desteklemek amacıyla uluslararası bir konferans düzenlenmesi planlanıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Konferans, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Suriye, Dünya

