Suriye'de halk, terör örgütü sembollerini yırtarak indirdi
Dünya

Suriye'de halk, terör örgütü sembollerini yırtarak indirdi

17.01.2026 15:31
Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısındaki Deyr Hafir ve Meskene beldelerinde yeniden kontrolü sağladı. Bölgeden geçici ve güvenli şekilde tahliye edilen halk evlerine dönmeye devam ederken, örgütün sembollerini asılı oldukları yerlerden temizliyor.

Suriye ordusu, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından terör örgütü YPG/SDG'nin işgaline giren Fırat Nehri'nin batısındaki Deyr Hafir ve Meskene beldelerinde yeniden kontrolü sağladı.

HALK EVİNE DÖNÜYOR

Deyr Hafir ve Meskene'nin yeniden Suriye ordusunun kontrolüne girmesinin ardından önceki günlerde geçici olarak tahliye edilen bölge halkı, akın akın evlerine dönmeye başladı.

PAÇAVRALAR İNDİRİLDİ

Halk, beldelerinin terör örgütünün işgalinden kurtarılmasını sevinç gösterileriyle kutlarken, terör örgütü YPG/SDG'ye ait paçavraları asılı oldukları yerlerden indirerek parçaladı.

AA muhabiri, sivillerin Suriye bayrakları taşıdığını, sevinç sloganları attığını ve dönüşleri sırasında Suriye askerlerinin güvenlik amacıyla onlara eşlik ettiğini aktardı.

Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi, El-İhbariye kanalına yaptığı açıklamada, Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde kontrol alanının genişletildiğini ve birliklerin stratejik öneme sahip Tabka kenti yönünde ilerlediğini belirtti.

Kaynak: AA

Fırat Nehri, Orta Doğu, Suriye, Terör, Dünya, Son Dakika

