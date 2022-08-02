1300 yıllık tarihi Şam Emevi Cami'nde Budistler ayin düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

1300 yıllık tarihi Şam Emevi Cami'nde Budistler ayin düzenledi

02.08.2022 09:30
1300 yıllık tarihi Şam Emevi Cami'nde Budistler ayin düzenledi

Suriye Şam'daki 1300 yıllık geçmişe sahip Emevi Cami'nde Budistler ayin düzenledi. Kendisini "Dada Athman" diye adlandıran ve Budizm'i ülkede yaymaya çalışan kişinin mihraptaki yoga görüntüleri tepki çekerken, Esed rejimine çağrıda bulunuldu.

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan 1300 yıllık tarihe sahip Emevi Camii, Budist ayinine sahne oldu. Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda, turuncu kıyafetler giyen bir adam mihrapta yoga yaparken, turuncu kıyafetler giymiş bir kadın camiinin ortasında dans ederken görüntülendi. İslam tarihinde büyük bir öneme sahip olan camide yapılan ritüeller, halkın büyük tepkisini çekti. Suriyeliler, Esad rejiminin, ülkedeki Sünni çoğunluk için dini bir sembol olarak kabul edilen Emevi Camii'ne saygısızlık etmesini kınadı.

Yeni bir tarikat kurmuş

Fotoğraflarda görülen kişinin kendisini "Dada Athman" olarak adlandırdığı ve Suriye'de yeni bir tarikat kurduğu ortaya çıktı. Suriye'nin Suveyda şehrinde yaşayan Athman'ın bir süre Hindistan'da yaşadığı ve ülkesine döndükten sonra Budizm öğretileri içeren tarikatını tanıtmak için şehirleri gezdiği belirtildi. "Kozmik mantralar" adını verdiği ritüelleri Sanskritçe sözlerle uygulayan tarikat üyeleri, ruhu özgürleştirmek adına şarkı söyleyip, dans ettiklerini söylüyorlar.

Rejim izin veriyor

Dada Athman, yogayı ve mezhebinin "kozmik mantra" inançlarını yaymak için çektiği videoları sosyal medya üzerinden paylaşan ve rejim tarafından faaliyetleri kısıtlanmayan bir isim. Suriye'de aktif olarak dini ritüellerini gerçekleştiren Athman, Emevi Camii'ndeki görüntülere gelen tepkiler üzerine sosyal medyadan fotoğrafları sildi. Ancak Hama, Lazkiye, Tartus ve Süveyda gibi şehirlerdeki ayin fotoğraflarını ve videolarını kaldırmadı.

Caiz değil

Arap din alimleri, bu ritüellerin camilerde uygulanmasının caiz olmadığını duyurdu. Alimler, Allah'ın kendi adının anılmasını emrettiği ibadethanelerde başka dine ait ritüellerin gerçekleştirilmesinin Allah'a şirk koşmak olduğunu belirtti. Sosyal medyadaki tepkiler ise çığ gibi büyüyor. "Ülkeyi İran'a ve Rusya'ya sattıktan sonra şimdi Budistler'e peşkeş çekiyorlar", "Yayılma ve tehlike sandığımızdan daha hızlı. Kafir inançlar camilere, Allah'ın evlerine girmeye başladı" gibi eleştirilerde bulunan aktivistler, Esed rejimine İslami değerlere saygısızlığa bir son vermesi çağrısı yaptı.

YORUMLAR
500
Suriye'de 2 akaryakıt tankeri çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Suriye'de 2 akaryakıt tankeri çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Kayıp Suriyeli Yezen'in sulama kanalında cesedi bulundu Kayıp Suriyeli Yezen'in sulama kanalında cesedi bulundu

Suriye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 1300 yıllık tarihi Şam Emevi Cami'nde Budistler ayin düzenledi - Son Dakika


Son Dakika
09:18 Sesini duyurmaya çalışan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, öldürülmesinin planlandığını belirtti
09:12 ABD'nin dünyayı domino eden arama motoru Google'dan yeni karar
09:10 Esra ve Emel kardeşlerin sır ölümü! Cesetleri çürümek üzereyken teşhis edildi
09:05 ABD'nin Kentucky eyaletindeki doğal felakette bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 37'ye ulaştı
09:03 Galatasaray aradığı orta sahayı Arsenal'de buldu! Torreira için anlaşma sağlandı
08:30 Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi büyüyor
08:25 Takım arkadaşının atılmasına sinirlendi! Kadın hakeme saldırdı
08:23 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak? "Erdoğan'ın yerinde olsanız ne yapardınız?" sorusuna olay yanıt
08:06 İç çamaşırlı pozlarıyla gündem olan Aleyna Tilki, şimdi de silah kullandı: Bang bang
04:21 ABD, El Kaide lideri Eymen Zavahiri'yi öldürdü! Biden: Halkımız için bir tehdit iseniz, ABD sizi bulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 09:30:14. #1.12#
SON DAKİKA: 1300 yıllık tarihi Şam Emevi Cami'nde Budistler ayin düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement