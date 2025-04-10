Suudi Arabistan'da 14 yeni petrol ve doğal gaz sahası bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Suudi Arabistan'da 14 yeni petrol ve doğal gaz sahası bulundu

Suudi Arabistan\'da 14 yeni petrol ve doğal gaz sahası bulundu

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, ülkede 14 yeni petrol ve doğal gaz sahası keşfedildiğini duyurdu.

10.04.2025 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, ülkede keşfedilen 14 yeni petrol ve doğal gaz sahasının Suudi Arabistan'ın küresel enerji sektöründeki lider konumunu pekiştirdiğini söyledi.

6 PETROL SAHASI BULUNDU

Keşifleri yapan Suudi Arabistan Petrol Şirketi Aramco'nun doğu bölgesi ve güneydeki Rubülhali bölgesinde 6 petrol sahası, 2 petrol rezervi, 2 doğal gaz sahası ve 4 doğal gaz rezervi bulduğu bildirildi.

ÜLKENİN KÜRESEL PAZARDAKİ KONUMU GÜÇLENECEK

Bakan Bin Selman, keşiflerin Suudi Arabistan'ın hidrokarbon kaynaklar açısından zengin olduğunu gösterdiğini ve ülkenin küresel enerji pazarındaki konumunu güçlendireceğini belirtti.

Dünyanın en büyük petrol şirketi olan Aramco, 2023 verilerine göre günlük 12,3 milyon varil ham petrol üretim kapasitesine sahip. Suudi Arabistan ise, ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci ham petrol üreticisi konumunu koruyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Suudi Arabistan, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'da 14 yeni petrol ve doğal gaz sahası bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Enver Atabey:
    Yüce Rabbim Araplara verdikçe veriyor. Rabbim birazda bize ver. 10 0 Yanıtla
  • Ümit Demir :
    Rabbim hala veriyo masallah..inaniyorki yeyin yeyin sudiler diyor...hesaplari agir olacak..satin petrolu 3 saat calisin gozunuzu kapatin yeyin icin 3 0 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    Müslüman da değiller ama allah verdikçe veriyor neyse ABD nin yeni petrolü hayırlı olsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu’yla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'yla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı
Çin’in ticaret savaşındaki en büyük kozu: Toprak elementleri Çin'in ticaret savaşındaki en büyük kozu: Toprak elementleri
İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada’nın yeni yaşını kutladı İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada'nın yeni yaşını kutladı!
Güzel sunucu, canlı yayında elbisesi açılınca utancında ne yapacağını şaşırdı Güzel sunucu, canlı yayında elbisesi açılınca utancında ne yapacağını şaşırdı
İşkence gibi tedavi yöntemi Hastayı çamaşır gibi gerdi İşkence gibi tedavi yöntemi! Hastayı çamaşır gibi gerdi
Ünlü komedyen dondurma yedikten sonra hastanelik oldu Ünlü komedyen dondurma yedikten sonra hastanelik oldu
Cenaze töreninde facia: Tabutu taşıyan kişiler mezara düştü Cenaze töreninde facia: Tabutu taşıyan kişiler mezara düştü
Ahmet Minguzzi davasının duruşması başladı Ahmet Minguzzi davasının duruşması başladı
Uzman çavuş, kendisine “yan bakan“ genci böyle öldürdü Uzman çavuş, kendisine "yan bakan" genci böyle öldürdü
Aliyev: Türkiye de İsrail de bizim dostumuzdur, çok endişeliyiz Aliyev: Türkiye de İsrail de bizim dostumuzdur, çok endişeliyiz
Borsa İstanbul güne hızlı yükselişle başladı Borsa İstanbul güne hızlı yükselişle başladı

10:49 Ahmet Minguzzi davasının duruşması başladı Ahmet Minguzzi davasının duruşması başladı
10:33 Uzman çavuş, kendisine “yan bakan“ genci böyle öldürdü Uzman çavuş, kendisine "yan bakan" genci böyle öldürdü
10:05 Aliyev: Türkiye de İsrail de bizim dostumuzdur, çok endişeliyiz Aliyev: Türkiye de İsrail de bizim dostumuzdur, çok endişeliyiz
10:00 Borsa İstanbul güne hızlı yükselişle başladı Borsa İstanbul güne hızlı yükselişle başladı
09:32 Ahmet Minguzzi’yi mezarda da rahat bırakmıyorlar Saldırıya uğradı Ahmet Minguzzi'yi mezarda da rahat bırakmıyorlar! Saldırıya uğradı
15:13 Boykota destek veren voleybolcu, maç öncesi açılan pankartı tutmadı Boykota destek veren voleybolcu, maç öncesi açılan pankartı tutmadı
15:10 Cenaze töreninde facia: Tabutu taşıyan kişiler mezara düştü Cenaze töreninde facia: Tabutu taşıyan kişiler mezara düştü
15:09 Ünlü komedyen dondurma yedikten sonra hastanelik oldu Ünlü komedyen dondurma yedikten sonra hastanelik oldu
15:01 İşkence gibi tedavi yöntemi Hastayı çamaşır gibi gerdi İşkence gibi tedavi yöntemi! Hastayı çamaşır gibi gerdi
14:56 Güzel sunucu, canlı yayında elbisesi açılınca utancında ne yapacağını şaşırdı Güzel sunucu, canlı yayında elbisesi açılınca utancında ne yapacağını şaşırdı
14:46 İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada’nın yeni yaşını kutladı İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada'nın yeni yaşını kutladı!
14:46 Çin’in ticaret savaşındaki en büyük kozu: Toprak elementleri Çin'in ticaret savaşındaki en büyük kozu: Toprak elementleri
14:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu’yla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'yla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 11:32:05. #7.12#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da 14 yeni petrol ve doğal gaz sahası bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement