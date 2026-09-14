Suudi Arabistan'da 4 kent için acil durum alarmı verildi - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da 4 kent için acil durum alarmı verildi

Suudi Arabistan\'da 4 kent için acil durum alarmı verildi
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Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt, Abha, Cazan ve Necran kentlerinde yaşanabilecek olası tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı. Açıklamada, bölgedeki vatandaşların acil durum protokollerine uymaları ve yetkili makamların talimatlarını takip etmeleri istendi.

SUUDİ Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Hamis Muşayt, Abha, Cazan ve Necran kentlerindeki olası tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt, Abha, Cazan ve Necran'da yaşanabilecek acil durumlara karşı alarm verildi. Açıklamada, bölgedeki vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına acil durum protokollerine uymaları, yetkili makamların talimat ve uyarılarını dikkatle takip etmeleri istendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'da 4 kent için acil durum alarmı verildi - Son Dakika

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