SUUDİ Arabistan'daki bir lunaparkta eğlence aracının kırılması sonucu 23 kişinin yaralandığı bildirildi.
Suudi Arabistan'ın Taif kentindeki bir lunaparkta '360 Degrees' adlı büyük eğlence aracının ana taşıyıcı direğinin ikiye ayrıldığı belirtildi. Yüksek hızla çalışan aracın kırılan parçasının yere çarptığı ve içindeki 23 yolcunun çarpmanın etkisiyle yaralandığı kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › Suudi Arabistan'da Lunapark Tahribatı - Son Dakika
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